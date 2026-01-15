Το στοίχημα της συνάντησης Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων: Το παρασκήνιο, οι αμοιβαίες υποχωρήσεις και οι όροι

Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργεί με τους αγρότες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι έτοιμος να δεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου και τους αγρότες των μπλόκων που δεν προσήλθαν την Τρίτη στο «τραπέζι του διαλόγου».

Μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με του αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η Δευτέρα.

Το «στοίχημα»

Το «στοίχημα» είναι αυτό το ραντεβού με τους αγρότες που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή, να είναι «καταλύτης» για τον τερματισμό των μπλόκων, που μετρούν ήδη πάνω από ενάμιση μήνα.

Το παρασκήνιο

Τις επαφές με τους «σκληρούς» των μπλόκων είχε αναλάβει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ίδιοι, είχαν εκφράσει εκ νέου επιθυμία να περάσουν και αυτοί το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου ήδη από την Τρίτη, μετά το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα που δεν μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή…. Και χθες, σε πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας, η οποία διεξήχθη σε σε κλίμα έντασης, με μόνο μία ψήφο διαφορά, ψήφισαν υπέρ της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Τσιάρας είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα το μεσημέρι στον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, για να του μεταφέρει ότι η κυβέρνηση, υπό τους όρους που έχει θέσει, δέχεται να γίνει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με μία διευρυμένη επιτροπή 25 μελών και 5 παρατηρητών.

«Και συλλαλητήρια και συνάντηση δε γίνεται»

«Και συλλαλητήρια στην Αθήνα και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό δε γίνεται» είχε διαμηνύσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτοντας ως προϋποθέσεις για το τετ α τετ στο Μαξίμου εκτός από τους ανοιχτούς δρόμους, να υπάρχει αναλογική αντιπροσώπευση των αγροτών και πάντως στην αντιπροσωπεία να μη μετέχουν αγρότες οι οποίοι ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη.

Ο Ρίζος Μαρούδας ζήτησε και να γίνει ο διάλογος με τον πρωθυπουργό, αλλά και ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, όμως τελικά οι αγρότες έκαναν ένα βήμα πίσω και δεσμεύτηκαν ότι τα τρακτέρ δεν θα κατέβουν τελικά στην πρωτεύουσα.

«Δεν θα κλιμακώσουμε, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» φέρεται να απάντησε ο κ. Μαρούδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα τρακτέρ θα μείνουν στην άκρη των εθνικών οδών μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εν συνεχεία θα ληφθούν από τους αγρότες οι τελικές τους αποφάσεις.

Θα υπάρξουν και νέα μέτρα…;

Και μεταξύ κυβερνητικών βουλευτών το ερώτημα ήταν αν τελικά η 30μελής Επιτροπή έχει να περιμένει κάποια νέα βελτίωση στα μέτρα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πέραν αυτών που πέτυχε η αντιπροσωπεία της Τρίτης.

Αρμόδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι άλλα περιθώρια για μέτρα με δημοσιονομικό αντίκτυπο δεν υπάρχουν, αλλά ο διάλογος με τους αγρότες είναι ανοιχτός για θέματα που αφορούν στην επόμενη ημέρα του πρωτογενούς τομέα και για ζητήματα με θεσμικό χαρακτήρα.

Ως παράδειγμα έφερναν, τη χθεσινή λύση που βρέθηκε για το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ στη σύσκεψη που είχαν οι αγρότες που προσήλθαν την Τρίτη στο Μαξίμου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Εκεί, συμφωνήθηκε μέχρι και το 2026 για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα να μπορούν οι αγρότες να καταθέτουν ψηφιακά υπεύθυνη δήλωση στην ΑΑΔΕ, ούτως ώστε, με ευκολία – εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική παραγωγή – να μπορούν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούνται.

Η κυβερνητική γραμμή

«Η κυβέρνηση δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στον διάλογο, ο οποίος όμως πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας» δήλωναν κυβερνητικές πηγές.

«Είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Η κυβέρνηση πάντως δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί» τόνιζαν οι ίδιες πηγές, προειδοποιώντας: «λύσεις στα προβλήματα των αγροτών και εφαρμογή του νόμου. Αυτή παραμένει η βασική γραμμή…».