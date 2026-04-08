Τουρκία κατά Ελλάδας για «διορισμένους» Μουφτήδες: Παραβιάζονται σταθερά τα δικαιώματα της «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη

Νέα εστία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, με την οποία η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα για «παραβίαση δικαιωμάτων» της «τουρκικής» -όπως επισημαίνει- μειονότητας στη Δυτική Θράκη, εστιάζοντας εκ νέου στο ζήτημα των Μουφτήδων.

Στην ανακοίνωσή της, η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Ελλάδα «αγνοεί συστηματικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες» της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, όπως, κατά τον ισχυρισμό της, κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, σημειώνοντας ότι δεν αναγνωρίζονται οι «εκλεγμένοι Μουφτήδες».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαδικασία διορισμού Μουφτή στο Διδυμότειχο, την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει «προσχηματική εκλογική διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε συμμετοχή εκπροσώπων της μειονότητας. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία ότι αντίστοιχες πρακτικές επιχειρείται να εφαρμοστούν και στη Ροδόπη και την Ξάνθη.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για «καταπιεστικές πρακτικές» εις βάρος των «ομογενών», καλώντας τις ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν τη στάση τους και προειδοποιώντας ότι τέτοιες εξελίξεις επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Την ίδια ώρα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, επικαλούμενο τις «συμβατικές του υποχρεώσεις».

Regarding Greece’s Policies Toward the Muftis of the Turkish Minority in Western Thrace https://t.co/OVheHDg5h3 pic.twitter.com/4JGynptkxV — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 8, 2026

Από ελληνικής πλευράς, πάντως, η ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, στις 9 Ιανουαρίου 2026 στο υπουργείο Παιδείας, είχε παρουσιαστεί ως ιστορική στιγμή για την ελληνική πολιτεία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, καθώς σηματοδότησε την πρώτη εφαρμογή στην πράξη του θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε με τον νόμο 4964/2022. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη είχε κάνει λόγο για «μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα», σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά εφαρμόζεται με πληρότητα και διαφάνεια ένα σύγχρονο και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο επιλογής Μουφτήδων», ενώ είχε υπογραμμίσει πως «η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η θρησκευτική ελευθερία και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν θεμέλια της κοινωνικής μας ζωής».