Τραμπ: Έχω τεράστιο θαυμασμό για την Ελλάδα και θα ήθελα να την επισκεφτώ

Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στον νέο πρέσβη τον τεράστιο θαυμασμό του για την Ελλάδα και του ανέφερε ότι θα ήθελε να την επισκεφτεί.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, τέλος, από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.