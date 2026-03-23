Βαγγέλης Γιαννακούρας: Ορκίστηκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα βουλευτή Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γιαννακούρας εισέρχεται στο κοινοβούλιο ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Αρκαδίας.

Ο νέος βουλευτής, ιατρός στο επάγγελμα, καταλαμβάνει την έδρα που άφησε κενή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα την περασμένη εβδομάδα, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα επισημότητας, με συναδέλφους του να του εύχονται «άξιος» και «καλή δύναμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκ μέρους του προεδρείου της Βουλής, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Πλακιωτάκης συνεχάρη τον Βαγγέλης Γιαννακούρα, ευχόμενος «υγεία και τύχη» για τη νέα του κοινοβουλευτική διαδρομή.