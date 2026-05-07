Βαρθολομαίος από το Προεδρικό Μέγαρο: «Ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας»

Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, οι αναφορές στην ειρήνη και τον διαθρησκειακό διάλογο και η αιχμή κατά όσων «διασπούν την πανορθόδοξη ενότητα»
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Προεδρικό Μέγαρο (Πηγή φωτογραφίας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΤ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ /EUROKINISSI)
Με θερμά λόγια για την προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη (07.05.2026), στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και τη συνοδεία του.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» της ελληνικής Πολιτείας για τα 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας και τα 65 χρόνια ιερατικής αποστολής του κκ Βαρθολομαίου, υπογραμμίζοντας ότι εκπροσωπεί έναν θεσμό «τεράστιας ακτινοβολίας». Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή, όπου τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του Παλλαδίου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι σχολιάστηκε «ευμενέστατα» από τον ελληνικό λαό.

«Το πολίτευμά σας υπάρχει εν τοις ουρανοίς»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στους τρεις άξονες που, όπως είπε, ανέδειξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οικοφιλία και την ανάγκη για ειρήνη. «Το πολίτευμά σας υπάρχει εν τοις ουρανοίς. Όμως η μαρτυρία σας υπάρχει και καταυγάζει τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξήρε επίσης τον ρόλο του Πατριαρχείου στην υπεράσπιση των ιερών προσκυνημάτων, στον διαθρησκειακό διάλογο και στην ενότητα της Ορθοδοξίας. Υπενθύμισε, μάλιστα, τη φράση του κ.κ. Βαρθολομαίου ότι «εάν δεν υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες, δεν μπορεί να υπάρξει και ειρήνη ανάμεσα στον κόσμο».

Βαρθολομαίος: «Η κατάρα του εθνοφυλετισμού κατατρύχει την Ορθοδοξία»

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υποδοχή και τις τιμές, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τα αισθήματα της ελληνικής Πολιτείας προς τη «Μητέρα Εκκλησία» και το Φανάρι.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσωπεί έναν θεσμό που επιβιώνει δια μέσου των αιώνων, δίνοντας «μαρτυρία αγάπης, ενότητας, καταλλαγής και σεβασμού της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου». Όπως τόνισε, για την αποστολή του Πατριαρχείου «ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο», καθώς κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι «μοναδικό και αναντικατάστατο».

«Ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας, η μητέρα Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλες τις φυλές της γης και απόδειξις, ότι μέσα στο ποίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίο είναι διασπαρμένο σε όλον τον κόσμο, υπάρχουν όχι μόνο Έλληνες αλλά και πολλών άλλων εθνικών προελεύσεων και πολιτισμικών καταβολών Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τους οποίους διακονούμε πάντοτε με κέντρο το Φανάρι, με την ίδια στοργή και με την ίδια αγάπη» επεσήμανε.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του στον εθνοφυλετισμό, τον οποίο χαρακτήρισε παράγοντα που εξακολουθεί να διχάζει την Ορθοδοξία. «Η κατάρα του εθνοφυλετισμού εισχώρησε και μέσα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κατατρύχει τη σημερινή Ορθοδοξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι Σλάβοι αδελφοί μας, με επικεφαλής την Εκκλησία της Ρωσίας, είναι κυρίως εκείνοι που διασπούν την πανορθόδοξη ενότητα».

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσε ότι το Φανάρι θα συνεχίσει το έργο του «κατά συνείδηση», με την υποστήριξη της ελληνικής Πολιτείας, προς την οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας. Κλείνοντας, ευχήθηκε η Ελλάδα να ζει «μέσα σε κλίμα ευημερίας, ενότητας και ειρήνης».

