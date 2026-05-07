Έτοιμη η διάταξη για επίσπευση ποινικής διερεύνησης υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα- Έως την Παρασκευή στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αφορά την επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοποίνων πράξεων βουλευτών
Γιώργος Φλωρίδης
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Έως αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, κατατίθεται στη Βουλή η προαναγγελθείσα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση εκδίκασης, διερεύνησης και εκκαθάρισης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη θα αφορά σε προσθήκη νέου άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του άρθρου 32Α με τίτλο: Ανάκριση και Εκδίκαση Αξιοποίνων Πράξεων Βουλευτών. 

Τι θα προβλέπει το άρθρο: 

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα: 

α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της, 

β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος. 

Τη νομοθέτηση που θα επιτρέπει την κατά απόλυτη προτεραιότητα εκδίκαση, διερεύνηση και εκκαθάριση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που αφορούν σε βουλευτές είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Αντίστοιχο αίτημα είχε διατυπώσει με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή 13 βουλευτών και ο ρωθυπουργός. 

Επι της ουσίας, το νέο άρθρο «πατάει» πάνω σε αντίστοιχο στο Νόμο 4022/2011 που αφορούσε σε πράξεις διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων. 

Σύμφωνα με εκείνο το νόμο, προβλεπόταν η δημιουργία ειδικών ανακριτών και τη διαδικασία για την ταχεία εκδίκαση ποινικών υποθέσεων διαφθοράς, καθώς και υποθέσεων μείζονος δημοσίου συμφέροντος που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. 

Ο παλιός νόμος αναφερόταν σε πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους, ενώ το νέο άρθρο αφορά στοχευμένα σε βουλευτές. 

