Βελόπουλος σε Κυρανάκη: Είσαι συκοφάντης και ψεύτης, δεν είπα ταξιτζής να δείρει αστυνομικό

Έντονη πολιτική σύγκρουση στην Ολομέλεια της Βουλής προκάλεσε η διάταξη του νομοσχεδίου για τον «Εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Μεταφορών», η οποία προβλέπει τη μη ανανέωση άδειας οδηγού ταξί σε περιπτώσεις καταδίκης για αδικήματα όπως η βαριά και η ελαφρά σωματική βλάβη. Η αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσθέτει στο υφιστάμενο πλαίσιο ένα ακόμη αδίκημα, αυτό του «ξυλοδαρμού», διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις βαριάς και ελαφράς σωματικής βλάβης. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού δικαστικής χρήσης, που περιλαμβάνει αντίστοιχα αδικήματα, είχε ήδη θεσπιστεί από το 2020, χωρίς –όπως είπε– να έχει καταψηφιστεί τότε από την Ελληνική Λύση. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος έθεσε το ερώτημα τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας οδηγός εμπλακεί σε επεισόδιο και, όπως είπε, «αμυνθεί». «Δηλαδή αν πάνε οι άνθρωποι αυτοί και τους δείρουν αστυνομικοί και αμυνθούν, χάνουν το ταξί τους;», αναρωτήθηκε.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανταπάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο ότι στην πραγματικότητα υπερασπίζεται διαφορετική λογική για το καθεστώς αδειοδότησης των ταξί. με τον κ. Κυρανάκη να σχολιάζει: «Σήμερα αποκαλυφθήκατε, για τον φίλο σας τον κύριο Λυμπερόπουλο. Είπατε, ας δείρουν έναν αστυνομικό αρκεί να ξαναπάρουν την άδεια ταξί. [. . .] Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί του (προέδρου της Ελληνικής Λύσης) οι οποίοι οδηγούν το Range Rover», είπε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι υιοθέτησε τέτοια θέση, κατηγορώντας τον αναπληρωτή υπουργό για διαστρέβλωση των λεγομένων του. «Δεν είπα ποτέ εγώ να δείρει ταξιτζής αστυνομικό. Είστε ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης. Δεύτερον, σε οποιαδήποτε αντιδικία και ξυλοδαρμό με έναν πολίτη μπορεί να υποστεί το ίδιο ταξιτζής. Αυτό λέω εγώ».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να καλλιεργείται η εντύπωση πως οι οδηγοί ταξί είναι συλλήβδην ύποπτοι παραβατικότητας. Κατά τον ίδιο, το κρίσιμο ζήτημα για τον κλάδο είναι η πίεση που ασκείται από την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς –όπως ανέφερε– να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές. Ο ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 41, 52 και 67, που αφορούν τόσο την ανάκληση αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ όσο και το πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση των ταξί.