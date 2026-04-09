Viral ο on air καβγάς Κωνσταντοπούλου με Στραβελάκη: «Βαρέα και ανθυγιεινά για τους δημοσιογράφους» γράφουν στα social media

Η «διαμάχη» μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του δημοσιογράφου ήταν στα δέκα κορυφαία trend για αρκετές ώρες
Στιγμιότυπο από την αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη (Πηγή φωτογραφίας: video grab)

Διαστάσεις πήρε η on air αντιπαράθεση μεταξύ του δημοσιογράφου Νίκου Στραβελάκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής «10 παντού» στο OPEN, τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026).

Η έντονη «σύγκρουση» δεν περιορίστηκε στο τηλεοπτικό πλατό, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και στα social media. Το σχετικό βίντεο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες προβολές, ιδίως στο TikTok, ενώ στο X το hashtag #Στραβελάκης βρέθηκε στα κορυφαία trends για ώρες.

 

Οι χρήστες των social media εμφανίστηκαν διχασμένοι, με άλλους να επικρίνουν τον δημοσιογράφο και άλλους την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές για την ίδια την επιλογή της πρόσκλησης, δεδομένης της έντασης που συχνά συνοδεύει αντίστοιχες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις.

Η συζήτηση άρχισε να κλιμακώνεται όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Νίκο  Στραβελάκη ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων». Ο δημοσιογράφος αντέδρασε, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να προκαλέσω αίσθηση. Σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες. Αν η απάντησή σας είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, δεν θα κάνουμε διάλογο».

 

Το σημείο καμπής ήρθε με την αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008. «Κύριε Στραβελάκη, ήμουν συνήγορος στην υπόθεση Γρηγορόπουλου, όπου με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο που παρουσιάζατε, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η δολοφονία ως επίθεση», ανέφερε.

Ο δημοσιογράφος αντέτεινε έντονα: «Δεν θυμάστε καλά. Πήρα θέση και είπα στον αέρα “βγάλτε τον ήχο, είναι πλαστός”. Υπάρχει, έχει μεταδοθεί – μην το παραλείπετε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο υλικό επηρέασε τη δικαστική διαδικασία: «Δημιουργήσατε εντύπωση και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να επικαλείται αυτό το βίντεο ως αλήθεια». Η αναφορά προκάλεσε νέα ένταση, με τον Νίκο Στραβελάκη να κάνει λόγο για στοχοποίηση.

«Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;» διερωτήθηκε, με την απάντηση να έρχεται σε υψηλούς τόνους: «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα μου πει τι θα πω», σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

 

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τον δημοσιογράφο να απαντά εμφανώς εκνευρισμένος: «Δεν θα μου αποδώσετε κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε: «Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε».

