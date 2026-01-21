Βουλή: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης για τη διακομματική των αγροτών – Κωνσταντοπούλου: Γιατί; Για να επιβάλετε τις βουλές του Μητσοτάκη;

Μέρες… 2015 με συνεδρίαση ως το ξημέρωμα θα ζήσει η Βουλή, μετά το χαμό, την ένταση, τις φωνές και τη διακοπή που προκλήθηκε από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την πρόταση του της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη να κλείσει στις 11 το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) ο κατάλογος των ομιλητών και η συζήτηση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα και να ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Η ένταση οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με την Αθηνά Λινού να κατεβαίνει από το βήμα και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να φωνάζουν “ντροπή” προς το προεδρείο. “Δεν θα κάνουμε συζήτηση” είπε ο προεδρεύων, αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει “γιατί δεν θα κάνουμε; Η Βουλή για ποιό πράγμα είναι; Για να βάζετε κόφτη και να επιβάλετε τις βουλές του Μητσοτάκη;“.

Όλα ξεκίνησαν από την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να κλείσει στις 23:00 ο κατάλογος, η οποία έγινε γνωστή από τον Βασίλη Βιλιάρδο που την έθεσε στην κρίση των βουλευτών. Μόνο που προκάλεσε ένταση.

Ο εισηγητής της ΝΔ συμφώνησε και ψήφισε την πρόταση να περικοπεί ο κατάλογος των ομιλητών στις 11 το βράδυ, ενώ έντονα αντέδρασαν οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση, λέγοντας πως δεν μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να περικόπτει τους βουλευτές που εγγράφησαν και θέλουν να μιλήσουν.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, Βασίλης Βιλιάρδος ανέφερε ότι μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών η πρόταση του κ. Κακλαμάνη εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα λέγοντας πως θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία, όχι με δήλωση των εισηγητών αλλά δια εγέρσεως. Οι τόνοι της διαμαρτυρίας, όμως, αντί να πέφτουν… εκτοξεύτηκαν, με αποτέλεσμα ο κ. Βιλιάρδος να διακόψει τη συνεδρίαση.

Μετά από λίγα λεπτά στην έδρα ανέβηκε ο εκ των αντιπροέδρων της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που είπε ότι μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής και ο κ. Κακλαμάνης τού είπε πως η πρόταση που έκανε ήταν για την διευκόλυνση του Σώματος και σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να περικόψει τον λόγο σε οποιοδήποτε βουλευτή.

«Επειδή η συνεδρίαση από τον ΚτΒ προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση, θα πάμε όσο αργά και στις 3 τα ξημερώματα προκειμένου να μιλήσει όποιος από τους 64 βουλευτές έχει εγγραφεί», τόνισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.