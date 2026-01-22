Βουλή: Ο Νικήτας Κακλαμάνης καταδικάζει την αναφορά του βουλευτή Βαλτογιάννη στη χούντα

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε αναφορά βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου που «αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας», με αφορμή τη χθεσινή (21.01.2026) τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύσης Βαλτογιάννης περί «πλήρους διαγραφής αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968».

Σε δήλωσή του, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι βουλευτές που έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορούν να επικαλούνται ή να εξωραΐζουν μια περίοδο, αυτή της χούντας, κατά την οποία, όπως σημείωσε, οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε θετική την άμεση αντίδραση που υπήρξε στην Ολομέλεια από το προεδρείο, την κυβέρνηση και το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ζοφερή περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να την αναπολούμε», τόνιζει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη επταετία οδήγησε τη χώρα και την κοινωνία σε οπισθοδρόμηση, με τραγικές συνέπειες που παραμένουν ιστορικά καταγεγραμμένες.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Διονύσης Βαλτογιάννης, εξυμνούσε… τη χούντα. «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δύο είναι οι λύσεις: Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών» ανέφερε, με βουλευτές να διαμαρτύρονται και να επισημαίνουν ότι τότε ήταν εποχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.