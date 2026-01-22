Πολιτική

Βουλή: Ο Νικήτας Κακλαμάνης καταδικάζει την αναφορά του βουλευτή Βαλτογιάννη στη χούντα

Χαρακτήρισε θετική την άμεση αντίδραση που υπήρξε στην Ολομέλεια από το προεδρείο, την κυβέρνηση και το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης
ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε αναφορά βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου που «αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας», με αφορμή τη χθεσινή (21.01.2026) τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύσης Βαλτογιάννης περί «πλήρους διαγραφής αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968».

Σε δήλωσή του, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι βουλευτές που έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορούν να επικαλούνται ή να εξωραΐζουν μια περίοδο, αυτή της χούντας, κατά την οποία, όπως σημείωσε, οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής  χαρακτήρισε θετική την άμεση αντίδραση που υπήρξε στην Ολομέλεια από το προεδρείο, την κυβέρνηση και το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ζοφερή περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να την αναπολούμε», τόνιζει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη επταετία οδήγησε τη χώρα και την κοινωνία σε οπισθοδρόμηση, με τραγικές συνέπειες που παραμένουν ιστορικά καταγεγραμμένες.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Διονύσης Βαλτογιάννης, εξυμνούσε… τη χούντα.  «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δύο είναι οι λύσεις: Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών» ανέφερε, με βουλευτές να διαμαρτύρονται και να επισημαίνουν ότι τότε ήταν εποχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
71
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Πολιτευτής της Νίκης συμμετέχει στην επιτροπή σοφών του κόμματος Καρυστιανού - «Η Μαρία της Ελλάδας θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός»
Ο Αθανάσιος Τσόκας τάσσεται υπέρ των δηλώσεών της τέως προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων των Τεμπών για τις αμβλώσεις
Ο Αθανάσιος Τσόκας 12
Μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων, μη αποδεκτό το casus belli
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για την κριτική που δέχεται, τις σχέσεις που διατηρεί με τους Σαμαρά και Καραμανλή, καθώς για τα σενάρια διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία
Ο Νίκος Δένδιας
Δεν πάει στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ο «τυφώνας Τραμπ» ταρακουνά την Ευρώπη
Κοινή γραμμή για το «Συμβούλιο Ειρήνης» και το θέμα της Γροιλανδίας αναζητούν σήμερα στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της Ε.Ε.. - Πώς θα απαντήσει η Ελλάδα στα δύο «αιτήματα» του Προέδρου των Η.Π.Α.;
Κυριάκος Μητσοτάκης 64
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Διονύσης Βαλτογιάννης εξύμνησε τη Χούντα από το βήμα της Βουλής - Ομόφωνη καταδίκη από τα κόμματα
«Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968, δηλαδή πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών», είπε ο «νοσταλγός» της Επταετίας
Διονύσης Βαλτογιάννης 14
Newsit logo
Newsit logo