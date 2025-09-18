Βουλή: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μάρτυρα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Γιατί δεν ζητούν να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί;» απαντά ο Παύλος Μαρινάκης

Με την μάχη μεταξύ των κομμάτων σχετικά με τους μάρτυρες που θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν και ουσιαστικά οι εργασίες της, σήμερα Πέμπτη (18.9.25). ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν ως μάρτυρα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η ΚΟ της ΝΔ κατέθεσε έναν πολύ μεγάλο κατάλογο μαρτύρων από όλες τις περιόδους που είχαν ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η φιλοσοφία της εξεταστικής είναι να ερευνήσει τι έχει γίνει σε βάθος χρόνου. Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να πατάει ένα κουμπί και να λέει να έρθει ο Μητσοτάκης. Εντός των επόμενων εβδομάδων αν προκύψει η ανάγκη κάποιος ή κάποιοι να καταθέσουν εκ των συμφωνηθέντων μαρτύρων θα κληθεί να καταθέσει», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τις λίστες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για τους μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν πας σε μια επιτροπή που διερευνώνται οι πληγές 30 ετών και ζητείς να έρθει να καταθέσει ένας πρωθυπουργός γιατί δεν ζητάς να έρθουν και οι υπόλοιποι; Αν θέλεις έναν πρωθυπουργό κανονικά πρέπει να τους θέλεις όλους τους πρωθυπουργούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κόντρα» στη Βουλή με το καλημέρα

Η πρώτη κόντρα μεταξύ ΝΔ και αντιπολίτευσης σημειώθηκε όχι μόνο για το από ποια χρονική περίοδο θα ξεκινήσει η διερεύνηση των επιδοτήσεων αλλά και με ποια σειρά θα περάσουν το κατώφλι της Επιτροπής οι μάρτυρες που αφορούν την κάθε περίοδο.

To πρώτο αγκάθι μεταξύ ΝΔ και αντιπολίτευσης δεν αφορά από πότε χρονικά θα ξεκινήσει η εξέταση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ (θα ξεκινήσει από την τελευταία περίοδο 2019 – 2025) αλλά με ποια σειρά θα πρέπει να κληθούν οι μάρτυρες της κάθε χρονικής περιόδου που θα διερευνάται.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να προηγούνται τα πολιτικά πρόσωπα (Υπουργοί – Υφυπουργοί- Γενικοί Γραμματείς) και να έπονται τα υπηρεσιακά πρόσωπα και οι διοικήσεις του Οργανισμού. Αντίθετα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι θα πρέπει να ακροαστούν πρώτα τα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο τέλος τα πολιτικά πρόσωπα ώστε να μπορούν να ερωτηθούν σε βάση όσα θα έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων θα πρέπει να μείνει ανοικτός, ενώ οι όποιες απορρίψεις μαρτύρων να γίνεται με αιτιολογημένο σκεπτικό. Ήδη, μετά τις λίστες που κατέθεσαν αρχικά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει και συμπληρωματικό κατάλογο μαρτύρων καθώς εντόπισε στην λίστα του παραλείψεις σημαντικών μαρτύρων.

Η συνεδρίαση πάντως ξεκίνησε με διαγκωνισμούς μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ποιος θα καθίσει στο πρώτο έδρανο δίνοντας αφορμή για δεικτικά σχόλια. Ειδικότερα, ο τσακωμός σημειώθηκε μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγόρησε πως εισπήδησε στις θέσεις του, κόντρα σε όσα επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

Μάλιστα οι τόνοι ανέβηκαν με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να του φωνάζει πως «είναι ασέβεια αυτό που κάνετε!» και του καταλόγισε πρόωρο μικρο-μεγαλισμό από τα δημοσκοπικά όνειρα με τον Αλέξανδρο Καζαμία ωστόσο να μην μετακινείται από τη θέση του.

Οι βουλευτές της ΝΔ που παρακολουθούσαν την διένεξη της ταξιθεσίας στην αριστερή πολυκατοικία σχολίασαν δεικτικά «εσείς, είστε που θέλετε και να κυβερνήσετε τη χώρα».

Οι λίστες των μαρτύρων των κομμάτων

Ο κατάλογος των προτεινόμενων μαρτύρων της ΝΔ περιλαμβάνει συνολικά 74 πρόσωπα που είναι:

1. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 14.6.2024 έως σήμερα)

2. Αυγενάκης Ελευθέριος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 27.6.2023 έως 14.6.2024)

3. Τσακίρης Γεώργιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023)

4. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

5. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 5.1.2021 έως 7.2.2022)

6. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 5.1.2021) 7. Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 29.8.2018 έως 9.7.2019)

8. Αποστόλου Ευάγγελος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 23.9.2015 έως 29.8.2018), Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 28.8.2015)

9. Μελάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 28.8.2015 έως 23.9.2015), Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 6.4.2021 έως 21.7.2022 και από 3.6.2008 έως 2.2.2009) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 22.3.2021)

10.Γκόλιας Ιωάννης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 28.8.2015 έως 23.9.2015) 11.Σκουρλέτης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.2015 έως 28.8.2015)

12.Λαφαζάνης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015) 13.Καρασμάνης Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.6.2014 έως 27.1.2015) 14.Τσαυτάρης Αθανάσιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 21.6.2012 έως 10.6.2014)

15.Μαραβέγιας Ναπολέων, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 17.5.2012 έως 21.6.2012)

16.Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.9.2010 έως 17.5.2012)

17.Μπατζελή Αικατερίνη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.10.2009 έως 7.9.2010)

18.Χατζηγάκης Σωτήριος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 8.1.2009 έως 7.10.2009)

19.Κοντός Αλέξανδρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 19.9.2007 έως 8.1.2009)

20.Τσιτουρίδης Σάββας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.3.2004 έως 23.9.2004)

21.Χατζημιχάλης Νικόλαος – Φώτιος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)

22.Αργυρής Ευάγγελος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)

23.Ανωμερίτης Γεώργιος, Υπουργός Γεωργίας (από 30.10.1998 έως 24.10.2001)

24.Τζουμάκας Στέφανος, Υπουργός Γεωργίας (από 22.1.1996 έως 30.10.1998)

25.Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ (2012-2015), Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 10.8.2012)

26.Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025)

27.Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις (2015-2019).

28.Πιτσιλής Γεώργιος, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 29.Καββαδάς Ιωάννης, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 2/9/2025 – μέχρι σήμερα 30.Σαλάτας Νικόλαος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως 23.5.2025)

31.Ζαλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)

32.Καϊμακάμης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)

33.Κουρδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)

34.Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)

35.Μπαμπασίδης Κυριάκος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.12.2014 έως 21.4.2015 και 21.7.2022 έως 23.1.2024)

36.Αθανασάκη Γεωργία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 17.12.2022 έως 23.1.2024)

37.Σημανδράκος Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.7.2022 έως 3.1.2024)

38.Τζαβέλλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 17.12.2022) 3

9.Βαλμάς Ζήνων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.3.2021 έως 20.7.2022)

40.Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 10.11.2020 έως 22.3.2021)

41.Βάρρας Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 10.11.2020)

42.Κέντρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.6.2016 έως 19.11.2019), Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

43.Αποστολάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 19.11.2019)

44.Καρυώτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 23.6.2016)

45.Μωυσίδης Αντώνιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 23.6.2016)

46.Κατσινοπούλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)

47.Γιάντση Άννα Μαρία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)

48.Αποστολάκος Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 13.1.2013 έως 21.4.2015)

49.Καπρέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019)

50.Οφίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 21.4.2015)

51.Χαλικιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 2.5.2014)

52.Κορμέντζας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013)

53.Νότος Θωμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.3.2009 έως 1.3.2010)

54.Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.3.2010)

55.Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 2.2.2009 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 23.3.2009)

56.Μπαλτατζής Κοσμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.7.2008)

57.Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 19.8.2005)

58.Χριστοδούλου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 8.1.2004 έως 20.12.2004)

59.Καρατζόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 3.6.2008)

60.Σάγος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)

61.Σεφεριάδης Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ(από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

62.Κωστής Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)

63.Καββαδίας Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 8.1.2004)

64.Λέκκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

65.Βαϊλάκης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

66.Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

67.Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 68.Κουρμέτζα Σταυρούλα, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ 69.Σατολιάς Παύλος, Πρόεδρος, Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 70.Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης (2017-2018, 2019-2021)

71.Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic AE

72.Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

73.Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Cogniterra»

74.Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SOL»

Με Κυριάκο Μητσοτάκη η λίστα του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 91 πρόσωπα μεταξύ αυτών στην λίστα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα προτείνονται:

1) Βάρρας Γρηγόριος, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

2) Σημανδράκος Ευάγγελος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

3) Τυχεροπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθύντρια Ελέγχων

4) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

5) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

6) Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης

7) Στρατάκος Γεώργιος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης

8) Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

9) Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

10) Παπάς Θεοφάνης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

11) Μέλας Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

12) Μπαμπασίδης Κυριάκος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

13) Ζερβός Ελευθέριος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

14) Ξυλούρης Γιώργος

15) Στρατάκης Ανδρέας

16) Κουρμέντζα Σταυρούλα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων

17) Ρέππα Αθανασία, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων

18) Σεραφειμίδου Ελβήρα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

19) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ

20) Κέντρος Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

21) Κώστας Αλεξόπουλος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

22) Μάκης Αλεξανδρόπουλος Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ

23) Βορίδης Μάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021

24) Λιβανός Σπήλιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2022

25) Γεωργαντάς Γιώργος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2022-2023

26) Αυγενάκης Λευτέρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-2024

27) Τσιάρας Κώστας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2024 έως σήμερα

28) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

29) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

30) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

31) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα

32) Πιτσιλής Γιώργος, Πρόεδρος ΑΑΔΕ

33) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

34) Οικονόμου Γιάννης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021

35) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη

36) Κεφαλογιάννης Νίκος

37) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

Τεχνικοί σύμβουλοι εκπρόσωποι Neuropublic

38) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC

39) Γαργαλάκου Ρόζα, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC και Μέλος ΔΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

40) Σταματάκη Κλαίρη, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC

Εκπρόσωποι COGNITERA

41) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της PGB συμβουλευτικής εταιρίας που είναι πρόεδρος στο ΔΣ της Cognitera

42) Καραπλιάνης Σπύρος, Τεχνικός Σύμβουλος

Εκπρόσωπος εταιρείας NERCO-N.ΧΛΥΚΑΣ και συνεργάτες ΑΕΜ

43) Χλύκας Νικόλαος

Εκπρόσωποι Gaia Επιχειρείν από το 2017 έως σήμερα

44) Τρυπιτσίδης Αναστάσιος, 2024 Έως σήμερα,

45) Ιωάννης Κουφαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος 2017,

46) Ιωάννης Μαυρούδης Διευθύνων Σύμβουλος 2018-2022

47) Έλλη Τσιφόρου Διευθύνουσα Σύμβουλο 2022-2024

48) Μπαρλιάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

49) Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

50) Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας

51) Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας

52) Κωνσταντινίδης Ευθύμης, ΚΥΔ Κρήτης

53) Πλατής Μιχαήλ, ΚΥΔ Κρήτης

54) Χατζάκης Γεώργιος, ΚΥΔ Κρήτης

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 -2025

55) Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018

56) Τσιρώνης Γιάννης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-2018

57) Τελιγιορίδου Ολυμπία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019

58) Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019

59) Κόκκαλης Βασίλης, Υφυπουρός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-2019

60) Σκρέκας Κώστας , Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021

61) Αραμπατζή Φωτεινή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021

62) Κεδίκογλου Σίμος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2023

63) Στύλιος Γιώργος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αύγουστος 2021-Μάιος 2023.

64) Σταμενίτης Διονύσης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-Ιούνιος 2025

65) Κασίμης Χαράλαμπος πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2015

66) Στουπής Νίκος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2016

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

67) Σαλάτας Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

68) Κορμέτζας Γιώργος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

69) Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

70) Γιώργος Αποστολάκης, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

71) Αθανάσιος Καπρέλης, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

72) Τζαβέλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

73) Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΕΚΕΠΕ

74) Βολιτάκη Αριστέα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης

75) Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας

76) Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

77) Μαχλέρας Φραγκίσκος – Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

78) Μπαχάρης Νίκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

79) Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ – Υπάλληλος στην ΜΕΑ Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ

80) Αδαμοπούλου Καλλιόπη, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχων

81) Γιώργος Τσικνάκης Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

82) Παπαθανασίου Χαριτίνη – Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

83) Τζανέτος Καραμίχας πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ, 2000 έως 2016

84) Σατολιάς Παύλος Πρόεδρος Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 2017-έως σήμερα

85) Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

86) Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

87) Κρητικού Διαμάντω Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αμύνταιου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

88) Βαρυτίμου Φωτεινή, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

89) Βασιλούλη Άννα Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

90) Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΔΗΩ),

91) Δημήτρης Δημητριάδης

Και ο ΣΥΡΙΖΑ με λίστα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχική του λίστα έχει προτείνει 69 πρόσωπα μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός όπως συμπεριλαμβάνεται και στην λίστα του ΠΑΣΟΚ.

Η λίστα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025,

Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής ΑΝάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024,

Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23,

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Κυβέρνησης την περίοδο 7 Ιουλίου 2019 – 22 Απριλίου 2023 (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιανουαρίου 2021, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 4/1/2021 – 7/2/2022)

Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης(Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών την περίοδο 9/72019 – 7/2/2022, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 8/2/2022 – 26/5 2023)

Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 9/7/2019 – 26/52023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 14/6/23-μέχρι σήμερα)

Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός