Βουλή: Ψηφίστηκε σε α’ ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση – Χατζηδάκης: Εμμονικά απέναντι η αντιπολίτευση

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να καλεί όλα τα κόμματα «να καταθέσουν ρεαλιστικές προτάσεις», δηλώνοντας ανοιχτός σε βελτιωτικές αλλαγές και να καταλογίζει σε όσους αντιτίθενται στις νέες ρυθμίσεις «τεχνητή οργή» και την αντιπολίτευση να εκφράζει αντιρρήσεις και να τον κατηγορεί για εμμονική αντίληψη, ολοκληρώθηκε σήμερα (24.03.2026) στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η επεξεργασία, σε α’ ανάγνωση, του νομοσχέδιου με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου σε β΄ ανάγνωση, θα συνεχιστεί στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν οι βουλευτές μόνο της ΝΔ, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ, το καταψήφισαν. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε τη συνολική άρνηση της αντιπολίτευσης ακόμη και για αυτονόητες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, στη βάση μιας αντίληψης που – όπως είπε – δεν οδηγεί πουθενά: ότι δηλαδή η αντιπολίτευση οφείλει να είναι αντίθετη σε ό,τι λέει η κυβέρνηση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισήμανε ότι, ενώ η πλειονότητα των φορέων (7 στους 10) που τοποθετήθηκαν για το σχέδιο νόμου ήταν θετικοί, από την αντιπολίτευση παρουσιάστηκε το αντίθετο, στο πλαίσιο της αντίληψης «όταν δεν μας βολεύει η πραγματικότητα τόσο το χειρότερο για την ίδια την πραγματικότητα».

«Η πρόοδος δεν κρίνεται από την άρνηση, αλλά από το αν ακούμε τι λέει ο μέσος πολίτης και θεσμοί, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Αρχή Διαφάνειας, αν βλέπουμε τι γίνεται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και αν υπηρετούμε αυτήν την αντίληψη. Εμείς φέρνουμε 14 τομές στη γραφειοκρατία, εσείς θα μείνετε με άρνηση, τον μηδενισμό και τον ισοπεδωτισμό. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες, καθένας με την πολιτική που επιλέγει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 4 ρυθμίσεις: Στη ρύθμιση που προβλέπει ότι οι εγκύκλιοι θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο και χωρίς ανάρτηση δεν θα ισχύουν. Στο ότι ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πώς εξελίσσεται μια υπόθεσή του στο Δημόσιο, ποιος είναι ο χειριστής, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Στη μη άσκηση ένδικων μέσων από το Δημόσιο σε υποθέσεις με μεγάλη κοινωνική σημασία «προκειμένου να μην έχουμε σε περιπτώσεις τραγωδιών όπως ήταν η Μάνδρα, το Μάτι, τα Τέμπη μια συνεχή διαμάχη με τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων η οποία όχι μόνο δεν έχει νόημα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις είναι και προκλητική». Και στην αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων των πολιτών σε περιπτώσεις που το Δημόσιο διεκδικεί περιουσίες βασιζόμενο σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε οθωμανικά φιρμάνια.

Και αναρωτήθηκε: «Είμαι πραγματικά περίεργος, όταν θα φτάσουμε στην κατ’ άρθρον ψήφιση του νομοσχεδίου, πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε εξάλλου στην κριτική που ασκήθηκε σε 4 επιμέρους ρυθμίσεις: την αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις, τη σύμπραξη της διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες, την ενιαία αντιμετώπιση των ενδικοφανών προσφυγών και την μετατροπή των συμβολαιογράφων σε one stop shop για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ειδικότερα:

Για την αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης έθεσε 7 ζητήματα στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. «Πρώτον, γιατί να μη σεβαστούμε τους πολίτες που τους λείπουν 2-3 πιστοποιητικά, το κράτος τους καθυστερεί και είναι βέβαιοι ότι τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν και να μην τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεύτερον, οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν σε κράτη, όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Τρίτον, η διάταξη αυτή έχει ως επίκεντρο την αποδοχή του τεκμηρίου του έντιμου πολίτη. Το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη και του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα όταν το ίδιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τέταρτον, η διάταξη είναι ευέλικτη: ο πολίτης μπορεί να αντικαταστήσει ορισμένα μόνο από τα δικαιολογητικά με υπεύθυνη δήλωση και άλλα να τα εγχειρίσει. Πέμπτον, η διοίκηση σε εύλογο χρόνο -τρεις μήνες- ελέγχει την ακρίβεια της δήλωσης. Έκτον, υπάρχουν κυρώσεις για τις περιπτώσεις που υποβληθεί ψευδής ή ανακριβής δήλωση. Και έβδομον, ειδικά για τις υποθέσεις με οικονομικό-δημοσιονομικό αντικείμενο, η διοίκηση υποχρεούνται να ελέγξει πρώτα την υπεύθυνη δήλωση και να εκδώσει την πράξη εντός τριών μηνών».

Υπεύθυνες δηλώσεις αντί πιστοποιητικών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη ρύθμιση που προβλέπει την αντικατάσταση ορισμένων πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις, παρουσιάζοντάς την ως μια παρέμβαση που μειώνει καθυστερήσεις και αναγνωρίζει, όπως είπε, το «τεκμήριο του έντιμου πολίτη». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι το κράτος οφείλει να δείξει εμπιστοσύνη στον πολίτη όταν το ίδιο αδυνατεί να ανταποκριθεί έγκαιρα, υπενθυμίζοντας ότι προβλέπεται έλεγχος της ακρίβειας των δηλώσεων εντός τριμήνου, αλλά και κυρώσεις σε περίπτωση ψευδών στοιχείων.

Στο ίδιο πλαίσιο, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, διερωτήθηκε σε υψηλούς τόνους: «Πόσο περιθώριο πιστεύετε εσείς που υπερασπίζεστε τον πολίτη ότι πρέπει να δώσουμε στη διοίκηση; Τρία χρόνια; Ή τριάντα χρόνια;». Με τη φράση αυτή επιχείρησε να αναδείξει ότι, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, η αντίδραση της αντιπολίτευσης καταλήγει στην υπεράσπιση μιας γραφειοκρατικής αδράνειας εις βάρος των πολιτών.

Η σύμπραξη με πιστοποιημένους επαγγελματίες

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη σύμπραξη της διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες, ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να αποδομήσει το επιχείρημα ότι πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη ή πρωτοφανή καινοτομία. «Ας δούμε αν αυτό είναι μία πατέντα του Χατζηδάκη ή ήδη ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε σειρά περιπτώσεων όπου επαγγελματίες ήδη ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Όπως είπε, δικηγόροι εκδίδουν πιστοποιητικά και βεβαιώνουν εμπράγματα δικαιώματα, συμβολαιογράφοι διεκπεραιώνουν πράξεις όπως λύσεις γάμου, ρυθμίσεις επιμέλειας, διατροφής και κληρονομητήρια, ενώ λειτουργούν εδώ και χρόνια και ως υπηρεσία μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών. Στο ίδιο πνεύμα, υπενθύμισε ότι οι μηχανικοί εκδίδουν ήδη άδειες οικοδομής μέσω του συστήματος του ΤΕΕ, με ρύθμιση που, όπως σημείωσε, θεσπίστηκε επί ΠΑΣΟΚ, ενώ και επί ΣΥΡΙΖΑ είχε προβλεφθεί η δυνατότητα υπεύθυνων δηλώσεων στην αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσω τρίτων πιστοποιημένων. «Ήταν καλό όταν το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κακό τώρα που εμείς προτείνουμε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επεκταθεί;» διερωτήθηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για επιλεκτική μνήμη και αντιφατική στάση.

Ενδικοφανείς προσφυγές και ενιαία κρίση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπερασπίστηκε επίσης τη ρύθμιση για την ενιαία αντιμετώπιση των ενδικοφανών προσφυγών, λέγοντας ότι σήμερα παρατηρούνται αποκλίσεις ακόμη και για όμοιες υποθέσεις μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. «Έχουμε σήμερα αποφάσεις από κατά τόπους υπηρεσίες οι οποίες για το ίδιο θέμα λένε “Α” και κάποιες άλλες αποφάσεις λένε ενδεχομένως και το “Ω”», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έτσι χάνονται χρόνος και χρήμα για τους πολίτες, ενώ συχνά ευνοούνται ενδιάμεσοι μηχανισμοί.

Ως παράδειγμα παρέπεμψε στο μοντέλο της ΑΑΔΕ, όπου -όπως είπε- λειτουργεί ήδη κεντρική επιτροπή που αντιμετωπίζει αντίστοιχες διαφορές με ομοιόμορφο τρόπο και με εκπροσώπηση των πολιτών. Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να επεκτείνει μια πρακτική που έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη. «Εσείς θέλετε ανομοιομορφία, να χάνεται χρόνος και να πληρώνει ο πολίτης περισσότερα χρήματα», είπε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι, αν θέλουν να είναι συνεπή, θα έπρεπε να ζητήσουν την κατάργηση του ίδιου συστήματος και στην Εφορία.

Η ρύθμιση για τους συμβολαιογράφους

Σε ό,τι αφορά τη μετατροπή των συμβολαιογράφων σε one stop shop για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε τη στάση του ίδιου του κλάδου, σημειώνοντας ότι το προεδρείο των συμβολαιογράφων έχει τοποθετηθεί θετικά επί της αρχής για τη ρύθμιση, διατυπώνοντας μόνο επιμέρους παρατηρήσεις. «Βεβαίως έκαναν επιμέρους παρατηρήσεις και εννοείται θα τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αλλά εσείς γίνατε συμβολαιογραφικότεροι των συμβολαιογράφων», σχολίασε δηκτικά, επιδιώκοντας να δείξει ότι η αντιπολίτευση υιοθετεί ενστάσεις πιο έντονα ακόμη και από τους άμεσα εμπλεκόμενους.

«Φέρνουμε 14 τομές στη γραφειοκρατία, εσείς θα μείνετε με την άρνηση»

Μέσα από αυτές τις αναφορές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιχείρησε να στηρίξει τον βασικό πολιτικό του ισχυρισμό: ότι η αντιπολίτευση απορρίπτει συλλήβδην ακόμη και ρυθμίσεις που, κατά την κυβέρνηση, απαντούν σε χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. «Εμείς φέρνουμε 14 τομές στη γραφειοκρατία, εσείς θα μείνετε με την άρνηση, τον μηδενισμό και τον ισοπεδωτισμό», ανέφερε, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις αντί να περιορίζονται, όπως είπε, στην άρνηση.