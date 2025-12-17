Χαμός με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραβούσε βίντεο μάρτυρες και βουλευτές

«Πόλεμος» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη (17.12.2025). Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τραβούσε βίντεο μέσα στην αίθουσα, ενώ είχε νέο «θερμό» επεισόδιο με τον Μακάριο Λαζαρίδη, εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας.

Έπειτα από το σφοδρό επεισόδιο που είχε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Μακάριο Λαζαρίδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραδέχθηκε την ευθεία σύνδεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Δικαιοσύνη για Όλους» με την Πλεύση Ελευθερίας.

«Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί τον φορέα ”Δικαιοσύνη για Όλους”, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με τη διαχείριση της, παρά μόνο με την ίδρυση της. Αυτό που γίνεται είναι απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, που την καλούσε να απαντήσει «αν τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ και αν την δηλώνει στο πόθεν έσχες της».

Το θερμόμετρο, πάντως, χτύπησε «κόκκινο» μεταξύ των δύο μελών της εξεταστικής μετά τις κατηγορίες του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για παράνομη βιντεοσκόπηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Κατά τη διάρκεια της διακοπής η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει με τον μάρτυρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο μάρτυρας όταν ορκίζεται δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κανέναν.

Μακάριος Λαζαρίδης: Στο παραλήρημά της άρχισε να με ρωτά, ”θρασύδειλε Λαζαρίδη τι είπες για τον πατέρα μου;”. Μετά απείλησε την κυρία Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα για υπάλληλο της βουλής που έφυγε με κλάματα λόγω της έντασης που προκαλεί η κ. Κωνσταντοπούλου. Της είπε ότι αν δεν το πάρει πίσω θα πράξει τα δέοντα. Δεν μας έχει πει απολύτως τίποτα για τις καταγγελίες του κ Μηταράκη. Για την εμπλοκή της ιδίας και του κόμματός της σε μη κυβερνητική οργάνωση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: έχω ζητήσει το λόγο.

Ανδρέας Νικολακόπουλος (πρόεδρος της εξεταστικής): Έχω πει ότι την επόμενη που θα παρέμβετε, θα διακόψω. Έχει ήδη διακοπεί δύο φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα. Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα. Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα. Τώρα ζητώ τον λόγο.

Μακάριος Λαζαρίδης: Να μας πει η κα Κωνσταντοπούλου επίσης αν η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ως επίδομα ανηλίκων, ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης, είστε συκοφάντης

Μακάριος Λαζαρίδης: Τα επιστρέψατε τα χρήματα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης

Μακάριος Λαζαρίδης: Αν δεν απαντήσει με στοιχεία, θα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Έχουν μείνει 2 μάρτυρες

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Σε λίγο, να ολοκληρωθεί η κατάθεση

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Τι θα πάθετε αν απαντήσετε σε λίγο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Λαζαρίδης – Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα, όταν τον ρώτησα τι είπε για τον πατέρα μου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Είπα ότι τοποθετήθηκε πρόεδρος του Παναθηναϊκού

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί με διακόπτετε… Αυτή την καταγγελία (σ.σ. για τα επιδόματα ανηλίκων) την είχαν κάνει 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη. Τριαντάφυλλος, Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Όποιος τολμήσει να ανακινήσει την συκοφαντία αυτή, θα έχει αγωγή.

Η κ. Λιακούλη είπε ότι εγώ προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο της Βουλής. Να μας πει τώρα εδώ αν το ισχυρίζεται. Αν το ισχυρίζεται, να με ενημερώσει ποιος είναι ο υπάλληλος για να ερευνηθεί, γιατί έχω άριστη σχέση με τους υπαλλήλους της Βουλής.

Ο Λαζαρίδης δεν ρωτά τον Μυλωνάκη για τις εταιρείες του. Αν η ΝΔ εννοεί τον φορέα ”Δικαιοσύνη για Όλους”, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με τη διαχείρισή της, παρά με την ίδρυσή της. Απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους. Ο Λαζαρίδης να απαντήσει εάν είχε πάρει χαμπάρι όταν χασκογελούσε δίπλα στον Τσοχατζόπουλο και περνούσαν οι μίζες.

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Και κόντρα Μιλένας Αποστολάκη – Άκη Σκέρτσου

Ο Άκης Σκέρτσος, κατά την ακρόασή του από την εξεταστική επιτροπή, υποστήριξε ότι δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης. Όπως είπε, δεν συμμετείχε ποτέ σε συσκέψεις ή επικοινωνίες που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή με το πλαίσιο των αγροτικών ενισχύσεων.

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι δεν διατηρούσε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν διατύπωσε άποψη για τεχνικά θέματα ή επιλογές προσώπων και δεν είχε ειδική γνώση στον πρωτογενή τομέα, γεγονός που, όπως ανέφερε, εξηγεί τη μη συμμετοχή του σε εξειδικευμένες συζητήσεις.

Η μόνη δημόσια τοποθέτησή του επί του θέματος, όπως είπε, έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου όπου εκπροσωπούσε την κυβέρνηση και περιορίστηκε στη γενική διαπίστωση ότι το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί ένα χρόνιο, διαρθρωτικό και διακομματικό πρόβλημα. Υπενθύμισε ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έχουν υπάρξει διοικητικές συστάσεις, καθώς και δημοσιονομικοί καταλογισμοί που υπερβαίνουν τα 2,7 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να γίνει οποιαδήποτε αναφορά σε ποινικές διαδικασίες ή ελέγχους.

Υπογράμμισε ακόμη ότι τα γνωστά συστημικά κενά – όπως το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, τα σχέδια βόσκησης και τα ψηφιακά μητρώα – αντιμετωπίζονται σήμερα, δηλώνοντας πλήρη στήριξη στο σχέδιο δράσης άνω των 50 σημείων που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στη συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης από το 2019.

Αναφερόμενος σε ερώτηση που του τέθηκε για την οικογένεια Ξυλούρη, ο Άκης Σκέρτσος δήλωσε ότι δεν τη γνωρίζει. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε σχετική φωτογραφία από το σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη, αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη, με τον υπουργό να εξηγεί ότι βρέθηκε εκεί τον Ιούνιο του 2024 ύστερα από πρόσκληση τοπικών παραγόντων.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επισκεπτόταν εκ νέου σήμερα το συγκεκριμένο σπίτι, ο Άκης Σκέρτσος απάντησε με το ερώτημα: «Εάν ο κ. Ανδρουλάκης γνώριζε ότι θα εμπλεκόταν ο κουμπάρος του στην υπόθεση, θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;».

Ακολουθεί ο σχετικός διάλογος:

Άκης Σκέρτσος: Δεν γνωρίζω την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει η φωτογραφία σας. Παρακολουθείτε μαζί με τους κυρίους Πιερρακάκη και Αυγενάκη ένα ποδοσφαιρικό ματς. Πάτε σε σπίτια αγνώστων;

Άκης Σκέρτσος: Πρόκειται για μια πρόσκληση τον Ιούνιο του 2024. Ηταν προεκλογική περίοδος, είχα κληθεί σε περιοδεία στην Κρήτη, ήμουν μέλος κλιμακίου σε περιοδεία. Πήγαμε να φάμε μετά την ομιλία σε ένα σπίτι. Δεν γνώριζα την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι και να μη γνωρίζω ποιος είναι ο οικοδεσπότης…

Άκης Σκέρτσος: Δεν ζητάς ποινικό μητρώο σε μια πρόσκληση…

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ξαναπηγαίνατε σήμερα στο σπίτι εάν γνωρίζατε;

Άκης Σκέρτσος: Ο κύριος Ανδρουλάκης εάν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;

Μιλένα Αποστολάκη: Έχετε μπερδέψει τους ρόλους. Δεν έχετε προνόμιο να θέτετε ερωτήσεις. Θα πηγαίνατε σε αυτό το σπίτι για το ματς σήμερα;

Άκης Σκέρτσος: Πρέπει να ζητάς ποινικό μητρώο όταν δέχεσαι μια πρόσκληση; Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας; Το ΠΑΣΟΚ ενέχεται στην υπόθεση λόγω κουμπαριάς Ανδρουλάκη με βάση τη δική σας υπόθεση κυρία Αποστολάκη.