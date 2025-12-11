Πολιτική

Χατζηδάκης και Τσιάρας δέχτηκαν αγρότες της Κρήτης και δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν αρκετά από τα αιτήματα

Ο διάλογος θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα
O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας προσέρχεται στη συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος
O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας προσέρχεται στη συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025) η συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης και τον περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του Οργανισμού.

Οι αγρότες της Κρήτης παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για τη κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, από την κυβέρνηση εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην Αθήνα και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Συζητήθηκαν, επίσης, ειδικότερα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά (αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κ.λπ.) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος, συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαιη στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει, τόσο αυτά, όσο και τα παραπάνω προβλήματα, και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

