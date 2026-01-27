ΥΠΑΑΤ κατά ΠΑΣΟΚ για ευλογιά των προβάτων: «Γίνεστε ουρά του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «ανακυκλώνει» δημαγωγικές θέσεις και επιλέγει «να αποσιωπήσει τα πραγματικά δεδομένα».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «αντί να συμβάλει με σοβαρότητα σε μια δύσκολη μάχη για την ελληνική κτηνοτροφία, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να γίνει ουρά του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου». Ιδιαίτερη αναφορά στη συζήτηση περί εμβολιασμού, με το Υπουργείο να υποστηρίζει πως «δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ε.Ε. για την ευλογιά αιγοπροβάτων» και να θέτει το ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη χρήση μη αδειοδοτημένων σκευασμάτων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ακόμη και σε υποθετικό σενάριο εμβολιασμού, τα ευρωπαϊκά κείμενα προβλέπουν περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και προϊόντων, ιδίως γαλακτοκομικών, ενώ παραπέμπεται και σε σχετική απάντηση του Επιτρόπου Βάρχελι σε ερώτηση ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο εμβολιασμός δεν είναι “μαγικό κουμπί” που λήγει την επιζωοτία ή ανοίγει αυτόματα τις αγορές», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το ΥΠΑΑΤ επικαλείται και τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, σύμφωνα με την οποία ο μαζικός εμβολιασμός υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να επιβαρύνει την επιδημιολογική εικόνα, ειδικά σε περιβάλλον με ελλείμματα βιοασφάλειας. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τα ζωντανά εμβόλια που κυκλοφορούν διεθνώς δεν είναι συμβατά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα διάκρισης εμβολιασμένων και μολυσμένων ζώων, στοιχείο κρίσιμο για τη δημόσια υγεία και τις εξαγωγές (DIVA – Differentiating Infected from Vaccinated Animals).

Το υπουργείο μάλιστα αφήνει αιχμές για την επαναφορά, από πλευράς ΠΑΣΟΚ, της λεγόμενης «επιστολής Βάρχελι», τονίζοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί από τον Οκτώβριο τόσο δημοσίως όσο και στη Βουλή. «Το να εμφανίζεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ να ανακυκλώνει την ίδια γραμμή είναι επιλογή επικίνδυνα δημαγωγική», αναφέρεται, επισημαίνοντας ότι: «Το αυθεντικό είναι πάντα καλύτερο από το ιμιτασιόν».

ΠΑΣΟΚ για ευλογιά προβάτων: «Η κυβέρνηση επιμένει σε αποτυχημένες επιλογές»

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμμένει σε μια στρατηγική που, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει αποτύχει να περιορίσει αποτελεσματικά την εξάπλωση της ζωονόσου.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της, «το θέμα της ευλογιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με υπεκφυγές και ανακοινώσεις που παραποιούν τις θέσεις της αντιπολίτευσης, αλλά με τεκμηριωμένο σχέδιο, ειλικρίνεια και διαφάνεια απέναντι στους κτηνοτρόφους».

Αναφορικά με την επίμαχη «επιστολή Βάρχελι», το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως πρόκειται για επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο περιγράφονται σαφώς οι δυνατότητες εφαρμογής σχεδίου εμβολιασμού υπό προϋποθέσεις, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, «το Υπουργείο αποσιωπά ότι σε ειδικές περιπτώσεις, και με αυστηρούς όρους, προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χρήση εμβολίων, συνοδευόμενη από συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και επιτήρησης, όπως γίνεται σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.». Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατυπώνει ερωτήματα για το εάν η χώρα έχει ζητήσει επίσημα εξαίρεση ή αδειοδότηση σκευάσματος, εάν έχει προχωρήσει σε επιστημονική μελέτη για την DIVA συμβατότητα, και πώς σκοπεύει να διασφαλίσει τη μη απώλεια εξαγωγικών αγορών.

Επίσης, η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει τις αιχμές περί «δημαγωγίας», αντιτείνοντας ότι η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη, τόσο για την καθυστερημένη αντίδραση όσο και για τις ενδοκυβερνητικές παλινωδίες στον χειρισμό της κρίσης. «Η υπεράσπιση της παραγωγικής βάσης της χώρας δεν μπορεί να γίνεται με χαρακτηρισμούς. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί έλεγχο, όχι να σιωπά», σημειώνουν χαρακτηριστικά.