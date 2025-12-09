Υποκλοπές: Καλείται ο «κρεοπώλης» και εννέα νέοι μάρτυρες

Δέκα νέοι μάρτυρες καλούνται από το δικαστήριο που χειρίζεται το θέμα των υποκλοπών, όλοι τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι με τις εταιρείες Intellexa και Krikel. Ξεχωρίζει ο μάρτυρας Αιμίλιος Κοσμίδης, αποκαλούμενος και ως «κρεοπώλης» από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου πληρώθηκαν το μολυσμένο sms που εστάλησαν στο Νίκο Ανδρουλάκη.

Η απόφαση του εισαγγελέα να καλέσει αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα να καταθέσουν στο δικαστήριο είναι βέβαιο ότι ανοίγει νέο «δρόμο» στην έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονταν ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο «κρεοπώλης» δεν είχε κληθεί αρχικώς ως μάρτυρας, ούτε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Αχιλλέα Ζήση που αρχειοθέτησε την υπόθεση για την ΕΥΠ, κάτι που συνέβη μετά από συμπληρωματική μήνυση του Νίκου Ανδρουλακη. Ο υπάλληλος σούπερ μάρκετ στο τμήμα κρεάτων, κατά την εξέτασή του, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την κάρτα του την οποία άγνωστο πρόσωπο στον ίδιο χρησιμοποίησε για την αποστολή του μηνύματος.

Νωρίτερα, μετά την κατάθεση του Χρήστου Ραμμου κατέθεσε ο Στέφανος Γκριντζαλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο μάρτυρας μίλησε για τις ενέργειες της ανεξάρτητης αρχής σε σχέση με τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο έφυγε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη. Οπως παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου, η ΑΔΑΕ «άρχισε να ψάχνει την υπόθεση προς τα πίσω από που ήρθε το μήνυμα», μετά την καταγγελία Ανδρουλάκη.

Ο μάρτυρας επανέλαβε ο,τι υποστήριξε και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, ότι δηλαδή επισκέφθηκαν πέντε με έξι φορές την ΕΥΠ, λαμβάνοντας γνώση μόνο των διατάξεων παρακολουθήσεων και όχι του περιεχομένου τους και ότι στο παράρτημα της ΕΥΠ, έψαχναν μόνο τον εξοπλισμό και όχι το predator.