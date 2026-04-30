Πολιτική

Υπουργείο Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»: Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση – Σε συνεννόηση με το Ισραήλ για την ασφαλή αποβίβαση στην Ελλάδα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, το βράδυ της Πέμπτης (30/4/26).

Και συνεχίζει το υπουργείο Εξωτερικών: «Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
131
121
69
54
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Σφάζονται» Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Κατώτερος των περιστάσεων ο Ανδρουλάκης» – «Οι μάσκες έπεσαν, δεν σας παίρνει»
Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «τοξική ρητορική» - «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Μέγαρο Μαξίμου
Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης για τις υποκλοπές: Κάνετε τις κότες – Παπασταύρου: Επενδύετε σε μια υπερχειλίζουσα τοξικότητα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «θεσμική παρακμή», άφησε αιχμές για τη διαδικασία στις Ανεξάρτητες Αρχές και υπερασπίστηκε την πρόταση για 4ημερη εργασία
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ 5
Newsit logo
Newsit logo