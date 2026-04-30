ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας» απαντά ο Σπήλιος Λιβανός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική εναντίον του

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, σχολίασε το βράδυ της Πέμπτης (30/4/26) με ανακοίνωσή του, την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον του.

«Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει. Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας» αναφέρει ο Σπήλιος Λιβανός.

«Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή. Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ» καταλήγει ο Σπήλιος Λιβανός.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για Προανακριτική κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή.

Αφορά τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.