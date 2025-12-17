Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρση της ασυλίας της αποφάσισε η Βουλή – ΝΔ: Ερωτήματα για εμπλοκή της σε ΜΚΟ

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Συζήτηση και λήψη απόφασης, στην Ολομέλεια της Βουλής για την αίτηση άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή με 227 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 17 παρόντες.

Κατά την συζήτηση της υπόθεση της άρσης ασυλίας της  Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που της έχει καταθέσει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση, η ΝΔ κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντήσει για φερόμενη εμπλοκή της σε ΜΚΟ.

Με όσα έγιναν γνωστά από την συζήτηση της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια από την ίδια, η δημοσιογράφος, που είναι διαπιστευμένη ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, της κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο δηλώσεών της στο περιστύλιο, την χαρακτήρισε «απατεώνισσα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για «ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που προέρχεται από τη ΝΔ» και ότι «η ΝΔ είναι ο ηθικός αυτουργός» αυτής της αγωγής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η δημοσιογράφος, εάν και έχει διαπίστευση κοινοβουλευτικής συντάκτριας από εφημερίδα, «είναι σε στενή σχέση με το κυβερνητικό κόμμα και κυβερνητικά πρόσωπα» κατονομάζοντας μάλιστα και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ πρόσθεσε ότι η δημοσιογράφος «διατηρεί σχέσεις με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ισχυρίσθηκε ότι το περιστατικό που περιγράφει η δημοσιογράφος στην μήνυσή της, εκτός από τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μακρόπουλο, τα άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται στην μήνυσή της, όταν εκείνη τους ρώτησε, «αρνούνται απολύτως ότι ήταν μάρτυρες και εξέφρασαν την μεγάλη διαμαρτυρίας τους για αυτή την μεθόδευση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι ο ισχυρισμός της δημοσιογράφου ότι το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου της οφείλει χρήματα για εργασία που προσέφερε, «δεν ισχύει. Η κ. Πολύζου δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας» είπε και σημείωσε ότι «αυτή την συκοφαντία την έχουν αναφέρει και στην Βουλή οι βουλευτές της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Άδωνις Γεωργιάδης, γιατί από τη ΝΔ εκπορεύονται αυτές οι συκοφαντίες».

Επίσης, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε πως η δημοσιογράφος «έχει εισπράξει μέσω μιας ΙΚΕ (την οποία δεν κατονόμασε) χρηματικά ποσά από εταιρεία “φάντασμα” -όπως αποκαλύψαμε- γιατί η εταιρεία αυτή δεν έχει έδρα και ήταν σε αναστολή εργασιών από το ΓΕΜΗ». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε πως «ερευνούμε γιατί η δημοσιογράφος έχει εισπράξει από αυτή την εταιρεία ένα ποσό που είναι κατά κάτι λιγότερο των 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες του 2025», ενώ πέραν του ποσού αυτού των 40.000 ευρώ, φέρεται «να εξέδωσε ένα ακόμη φορολογικό παραστατικό ύψους 6.200 ευρώ που της ζητήθηκε να το ακυρώσει και ενώ ανέλαβε να το ακυρώσει, εκείνη εξέδωσε άλλο ένα με ποσό 12.400 ευρώ».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά την έκθεση της επιτροπής Δεοντολογίας που κατά πλειοψηφία γνωμοδοτούσε στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, «δεν έχω να πω κάτι. Το εάν η μηνύτρια, για τους ισχυρισμούς της, έχει δίκιο ή άδικο, αυτό είναι θέμα που εάν το αποφασίσει και άρει την ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μηταράκης όμως, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά «με μερικά εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάγνωση της δικογραφίας», λέγοντας ότι «η μηνύτρια, εμφανίζει ως εργοδότη της, πέραν του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας και μια ΜΚΟ με την επωνυμία “Δικαιοσύνη για Όλους” η οποία είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, έχει ΑΦΜ και εδρεύει στην οδό Βατατζή 5, στην Αθήνα -που εάν δεν κάνω λάθος είναι η διεύθυνση που είναι τα κεντρικά ή κάποιο περιφερειακό γραφείο της Πλεύσης Ελευθερίας- εταίροι αυτής της ΑΜΚ είναι προσωπικά η κ. Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Διαχειρίστρια αυτής της ΑΜΚ εταιρείας ήταν η μέχρι πρότινος η διαχειρίστρια του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας».

Μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ρώτησε: «Η κ. Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της με αυτή την ΑΜΚΕ στο Πόθεν Έσχες της και στην Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων που υποχρεούμαστε να δηλώσουμε κάθε σχέση με εταιρείες; Όταν το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας καταθέτει τα οικονομικά της στοιχεία στην Επιτροπή της Βουλής, καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της ΜΚΟ αυτής. Ποιοι είναι οι χρηματοδότες της; Τηρούνται οι αυστηροί κανόνες για το ποιοι μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα και φαντάζομαι ότι μια θυγατρική ενός κόμματος δεν απαλλάσσεται από τους ίδιους κανόνες ως προς τους χρηματοδότες».

