Αναβάλλεται η προβολή της ταινίας «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση» στο Παλλάς

Η κακοκαιρία Byron χτύπησε και τα σινεμά με ταινία «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση».Η

Η προβολή της ταινίας θα γινόταν στο Θέατρο Παλλάς παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι και σύμφωνα τους διαργανωτές θα προβληθεί σε νέα ημερομηνία.

«Ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως ενημερώνει το κοινό ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για την ασφάλεια των θεατών, αναβάλλει τη σημερινή προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο Παλλάς. Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.