Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη με το «Harvest» και Αλέξανδρος Αβρανάς με το «Quiet Life» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη με τη διασκευή του αριστουργηματικού μυθιστορήματος του Τζιμ Κρέις, «Harvest», και ο Αλέξανδρος Αβρανάς με το «Quiet Life» συμμετέχουν στο 81ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης ανακοινώθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Και οι δύο ταινίες οι οποίες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στη Μόστρα, είναι διεθνείς συμπαραγωγές με συμμετοχή και της Ελλάδας. Έχουν επίσης ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μειοψηφικής συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο ενισχύει την εξωστρέφεια των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών και παραγωγών.

Η νέα ταινία της Αθηνάς Τσαγγάρη, «Harvest», βρίσκεται στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα. Πρόκειται για συμπαραγωγή Γερμανίας, Ελλάδας, Γαλλίας και ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς οι παραγωγοί Ηλίας Κατσούφης και Χρήστος Κωνσταντακόπουλος.

Ο Αλέξανδρος Αβρανάς επιστρέφει στη Μόστρα δώδεκα χρόνια μετά τη βράβευσή του εκεί με τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Miss Violence». Η νέα ταινία του με τίτλο «Quiet Life» συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα Orizzonti. Πρόκειται για συμπαραγωγή Γερμανίας, Σουηδίας, Ελλάδας, Εσθονίας και Φινλανδίας στην οποία συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς οι παραγωγοί Βίκυ Μίχα και Κώστας Σφακιανάκης.

Στο ίδιο τμήμα, το Orizzonti, ένας ακόμη Έλληνας- ο σκηνοθέτης Χρήστος Νίκου συμμετέχει, ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

Επίσης, η νέα ταινία του Πάμπλο Λαραΐν «Maria», με την Αντζελίνα Τζολί στο ρόλο της Μαρίας Κάλλας, που βρίσκεται ανάμεσα στις ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος, είναι μία ελληνική συμπαραγωγή της Heretic.

Η αυλαία της 81ης διοργάνωσης θα ανοίξει με το «Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον. Ανάμεσα στις πολυαναμενόμενες ταινίες του φετινού προγράμματος συναντάμε τις «Wolfs» του Τζον Βατς, με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ, «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ με πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ, «Joker: Folie à Deux» του Τοντ Φίλιπς, «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον κεντρικό ρόλο, «Babygirl» της Αλίνα Ρέιν με την Νικόλ Κίντμαν, «The Order» του Τζάστιν Κουρζέλ με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Νίκολας Χουλτ, «I’m Still Here» του Βάλτερ Σάλες, «The Brutalist» – το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Μπρέιντι Κορμπέτ, «Cloud» του Κιγιόσι Κουροσάβα, «Why War» του Αμός Γκιτάει, «2073» του Ασίφ Καπάντια, και «One to One: John & Yoko» των Κέβιν ΜακΝτόναλντ και Σαμ Ράις Εντουαρντς.

Στο ειδικό τμήμα για τις τηλεοπτικές σειρές θα προβληθεί το «Disclaimer» του Αλφόνσο Κουαρόν, με πρωταγωνιστές τους Κέιτ Μπλάνσετ, Κέβιν Κλάιν και Σάσα Μπάρον Κοέν, το «Families Like Ours» του Τόμας Βίντεμπεργκ, όπως επίσης και το «M. Son of the Century» του Τζο Ράιτ το οποίο εξιστορεί την άνοδο του Μπενίτο Μουσολίνι στην εξουσία.

Εκτός Συναγωνισμού θα δούμε επίσης, μεταξύ άλλων, τις ταινίες: «Se Posso Permettermi Capitolo II» του Μάρκο Μπελόκιο, «Allégorie Citadine» της Αλίτσε Ρορβάχερ, «Phantosmia» του Λαβ Ντίαζ, «Broken Rage» του Τακέσι Κιτάνο, «Finalement» του Κλοντ Λελούς και «Baby Invasion» του Χάρμονι Κορίν.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για φέτος είναι η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ, η οποία θα πλαισιωθεί από τους σκηνοθέτες Τζέιμς Γκρέι, Αντριου Χέι, Ανιέσκα Χόλαντ, Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Αμπντεραχμάν Σισακό, Τζουζέπε Τορνατόρε, Τζούλια φον Χάινζ και την Κινέζα ηθοποιό Ζανγκ Ζιγί.