«Ένας ήρωας με παντούφλες»: Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί τον Λάκη Λαζόπουλο στην θρυλική θεατρική παράσταση

Η μεγάλη επιτυχία, «Ένας ήρωας με παντούφλες», ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεων της. Ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί για λίγες ακόμα παραστάσεις στην εμβληματική κωμωδία των Σακελλάριου και Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου, στο ανανεωμένο Θέατρο Βέμπο, έως τις 4 Ιανουαρίου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ερμηνεύει σε αυτήν την παράσταση έναν από τους πιο εμβληματικούς, κωμικούς ρόλους του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Πρόκειται για τον θρυλικό «ήρωα με τις παντούφλες», που ενσάρκωσε μοναδικά στην μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορική ερμηνεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής κωμωδίας και αποτελεί ορόσημο για τις επόμενες γενιές κωμικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Μπέζου, πρώτου διδάξαντα των κωμικών της γενιάς του, ο Λάκης Λαζόπουλος φοράει τις παντούφλες του και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί του, θα εξορμήσουν ηρωικά, οι Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου.

Το «Ένας ήρωας με παντούφλες» γράφτηκε από τους Αλέκο Σακελλάριο και Χρήστο Γιαννακόπουλο το 1947, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αποτελεί μια γενναία απόπειρα των συγγραφέων να αναδείξουν την ευγενική πλευρά της πατρίδας, που κρύβεται μέσα στο σκοτάδι της εποχής.

Και… ας μην μας παγιδεύει η κινηματογραφική εκδοχή. Η θεατρική, μας δείχνει ότι το έργο παραμένει πεισματικά παρόν!

Τελευταίες παραστάσεις έως την Κυριακή 04.01.2026

Συντελεστές

Κείμενο: Αλέκος Σακελλάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος

Βοηθός Σκηνοθέτη : Στελίνα Καρασαββίδου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου

Social Media: Renegade

Oργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ

Παίζουν: Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου

Πρόγραμμα παραστάσεων: