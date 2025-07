«Ευχαριστούμε Ozzy Osbourne»: Άπαντες παρόντες στην ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία των θρύλων της metal, Black Sabbath

Το αρχικό σχήμα των Black Sabbath, με τα 4 ιδρυτικά του μέλη, επανενώθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια το Σάββατο (05.07.2025) στο Ηνωμένο Βασίλειο – και για τελευταία φορά, αφού η εμφάνιση θεωρήθηκε επίσης η αποχαιρετιστήρια συναυλία του τραγουδιστή Όζι Όσμπορν.

Η συναυλία των θρυλικών Black Sabbath στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ κορυφώθηκε με τέσσερα τραγούδια τους, ενώ νωρίτερα ο Όζι Όσμπορν παρουσίασε ένα σετ πέντε τραγουδιών με το σόλο υλικό του. Κορυφαία συγκροτήματα της metal και της hard-rock που εμπνεύστηκαν από τους Sabbath, ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν διασκευές καθώς και πρωτότυπο υλικό.

«Είναι τόσο ωραίο να βρίσκεσαι σε αυτή τη γα@@@η σκηνή, δεν έχετε ιδέα», είπε ο Όσμπορν στο πλήθος των 42.000 ατόμων όταν ο φτερωτός θρόνος του σηκώθηκε για πρώτη φορά κάτω από τη σκηνή. «Ας ξεκινήσει η τρέλα!».

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το συγκρότημα θα έπαιζε μόνο τέσσερα τραγούδια, λόγω των συλλογικών προβλημάτων αντοχής τους.

Οι Όζι Όσμπορν, Γκρίζερ Μπάτλερ, Μπιλ Γουόρντ, Τόνι Αϊόμι ερμήνευσαν τα “War Pigs”, “NIB”, “Iron Man” και “Paranoid” για να κλείσουν την 10ωρη συναυλία στο στάδιο. Μετά το τελευταίο ο Όσμπορν έλαβε μια τούρτα και πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν πάνω από το Villa Park.

Νωρίτερα, για τη «σόλο» ερμηνεία του, ο Όσμπορν είχε την υποστήριξη μπάντας που περιλάμβανε τον κιθαρίστα του, Ζακ Γουάιλντ, ο οποίος ήταν κιθαρίστας των Sabbath και τραγούδησε τα «I Don’t Know», «Mr. Crowley», «Suicide Solution», «Mama I’m Coming Home» και «Crazy Train».

Ο 76χρονος Όζι Όσμπορν, ο οποίος πάσχει από νόσο του Πάρκινσον, τραγούδησε καθισμένος σε έναν μαύρο θρόνο φορώντας ένα δερμάτινο παλτό και ένα χρυσό περιβραχιόνιο που έγραφε το όνομά του.

Πριν ερμηνεύσει το «Mama» είπε στο κοινό ότι «ήταν κλινήρης για έξι χρόνια» και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Οι Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons και Mastodon ανέβηκαν στη σκηνή ερμηνεύοντας από δύο έως επτά τραγούδια, ένα από τα οποία ήταν τουλάχιστον μία διασκευή των Sabbath ή του Όσμπορν.

Οι Guns N Roses με επικεφαλής τον Axl Rose παρουσίασαν τέσσερις διασκευές των Sabbath και δύο δικά τους τραγούδια. Ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones και ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith συμμετείχαν επίσης στη συναυλία.

Θαυμαστές από όλο τον κόσμο που κατάφεραν να βρουν εισιτήρια παρακολούθησαν την ιστορική συναυλία «Back to the Beginning» στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Άστον Βίλα, σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Όζι Όσμπορν.

This is how Black Sabbath’s farewell concert ended. What will become of the future of each member? Only they know.



Thanks for the music. One of the greatest bands of all time. pic.twitter.com/5SHwaKTrX9