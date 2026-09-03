Φεστιβάλ Βενετίας: Με πολιτικά σχόλια από Κλούνεϊ και Τζίλενχαλ η πρώτη ημέρα – Εντυπωσίασε η Βίκυ Καγιά φορώντας Armani

Πολιτική χροιά είχε την Τετάρτη (02.09.2026) πρώτη μέρα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Τζορτζ Κλούνεϊ και Μάγκι Τζίλενχαλ μίλησαν ανοιχτά για τα καυτά θέματα των ημερών μας ενώ τα ερωτήματα σχετικά με τους λόγους απουσίας των μεγάλων Χολιγουντιανών στούντιο, παρέμειναν αναπάντητα. Αστέρες της μεγάλης οθόνης περπάτησαν εντυπωσιάζοντας στο κόκκινο χαλί, με την παρουσία της Βίκυ Καγιά και της Αμάλ Κλούνεϊ να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Λίγο πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, επίτιμος φετινός καλεσμένος, μιλώντας στους δημοσιογράφους χρησιμοποίησε την λέξη «κακιστοκρατία» για να περιγράψει όσα ζούμε τον τελευταίο καιρό. «Αυτό σημαίνει», δήλωσε, «ότι μια χώρα διοικείται από τους λιγότερο ικανούς ανθρώπους αλλά θα το ξεπεράσουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός σταρ, ο οποίος τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ και παρέλαβε το ειδικό βραβείο από τα χέρια της ηθοποιού Λόρα Ντερν.

O Τζορτζ Κλούνεϊ με την Λόρα Ντερν / REUTERS/Yves Herman

Τα λόγια που χρησιμοποίησε ήταν στοχευμένα. Αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και άσκησε σφοδρή κριτική σε όσους αρνούνται την ύπαρξή της. Τόνισε, μάλιστα, ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση εμείς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική, πιο πράσινη πολιτική η οποία θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και θα αποκαταστήσει τη χαμένη μας ισορροπία με το περιβάλλον.

Υποστήριξε, επίσης, τον ηθοποιό Μαρκ Ράφαλο ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για τις δηλώσεις που έκανε εναντίον της συγχώνευσης της Paramount με την Warner Bros: «Είναι κάτι πολύ περίπλοκο γιατί δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί αυτή η συγχώνευση, δεν ξέρω πως θα εγκριθεί». Άσκησε, επίσης, κριτική στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι ιδιοκτήτες της εφημερίδας Washington Post και της πλατφόρμας X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Oscar-winning actor and filmmaker George Clooney received the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 83rd Venice Film Festival. At the opening, he playfully took a camera from a photographer and joined the rest to pose for photographs https://t.co/k3L0vgCJVF pic.twitter.com/rLNeJMZe68 — Reuters (@Reuters) September 3, 2026

Κι αυτή η τελευταία δήλωσή του έμοιαζε να ταιριάζει με την εναρκτήρια ταινία του Φεστιβάλ το «Ink», η οποία περιγράφει την εξαγορά της βρετανικής εφημερίδας The Sun από τον Ρούπερτ Μέρντοχ. Η ταινία αυτή που χειροκροτήθηκε θερμά, χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο στυλ του Βρετανού σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ ενώ εξαιρετικές είναι και οι ερμηνείες του Γκάι Πιρς στο ρόλο του Μέρντοχ και του Τζακ Ο’ Κόνελ στο ρόλο του αρχισυντάκτη της The Sun.

Στο ίδιο περίπου ύφος ήταν και οι δηλώσεις της φετινής προέδρου της κριτικής επιτροπής, της Αμερικανίδας ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία, σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει ο συνάδελφός της Βιμ Βέντερς ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ του Βερολίνου, είπε: «Το σινεμά είναι θεμελιωδώς και αναπόφευκτα πολιτικό».

Αναφέρθηκε στην έλλειψη γυναικών σκηνοθετών στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα όπου υπάρχει μόνο μία ταινία σκηνοθετημένη από γυναίκα.

«Υποθέτω ότι απλώς έγινε επιτέλους σαφές ότι οι άνδρες κάνουν καλύτερες ταινίες από τις γυναίκες» σχολίασε ειρωνικά και αναφέρθηκε και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες όπως η χρηματοδότηση και οι προκαταλήψεις. «Για μένα η απάντηση έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση» συμπλήρωσε.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους διεθνών ΜΜΕ, περιέγραψε τη φετινή επιλογή του φεστιβάλ ως την πιο πολιτική των τελευταίων χρόνων σημειώνοντας ότι οι φετινές ταινίες μιλούν για τους πολέμους, την Παλαιστίνη, τη μετανάστευση, την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές εντάσεις, τη συρρίκνωση των ελευθεριών.

Υποβάθμισε την απουσία των μεγάλων χολιγουντιανών ταινιών δηλώνοντας ότι αρκετές από τις φετινές πολυαναμενόμενες ταινίες δεν ήταν ακόμη έτοιμες. «Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στο Χόλιγουντ. Περνούν μεγάλες δυσκολίες», σημείωσε μιλώντας στο Variety και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα στούντιο θα επιστρέψουν στη Βενετία «καθώς το Φεστιβάλ τους προσφέρει μια εξαιρετική δυνατότητα προώθησης».

❝I think we may have a kakistocracy right now❞



US actor George Clooney has called President Donald Trump’s administration a ‘kakistocracy,’ describing it as a government led by the least qualified people https://t.co/GTLPowHrwV pic.twitter.com/pIN7qjXMpp — Anadolu English (@anadoluagency) September 3, 2026

Όσον αφορά τις πιέσεις που δέχεται το Φεστιβάλ για να πάρει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση για τα μεγάλα ζητήματα των ημερών μας, ο Μπαρμπέρα δήλωσε: «Ζητούν από τα φεστιβάλ και ειδικά από τη Μπιενάλε πολιτικές θέσεις. Αυτό που συνεχώς τονίζουμε είναι ότι ούτε η Βενετία ούτε τα άλλα φεστιβάλ θα κάνουν τέτοιες δηλώσεις με σκοπό να πάρουν θέση. Είμαστε χώροι ελεύθερης έκφρασης. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε την ελευθερία της έκφρασης για τους καλλιτέχνες αλλά και για όλους, να προστατεύσουμε την ανταλλαγή των ιδεών ανάμεσα στους καλλιτέχνες, το κοινό και τους κριτικούς. Δεν θα πάρουμε ποτέ σαφή πολιτική θέση, δεν έχει κανένα νόημα».

Η λάμψη της πρώτης ημέρας στο κόκκινο χαλί

Κάθε χρόνο, το ειδυλλιακό Λίντο γίνεται το σκηνικό για εμβληματικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, από φορέματα που μόλις κατέβηκαν από την πασαρέλα μέχρι περιζήτητες δημιουργίες haute couture από το παρελθόν.

Η φετινή διοργάνωση που ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει ένα γεμάτο πρόγραμμα από πολυσυζητημένες κυκλοφορίες και τις αντίστοιχες πρεμιέρες με τους μεγαλύτερους αστέρες.

Σύμφωνα με το περιοδικό «W», από την πρώτη κιόλας ημέρα, διάσημα ονόματα και πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ κατέκλυσαν τα ιστορικά κανάλια της Βενετίας.

Η Madisin Rian / REUTERS / Yves Herman

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Μάγκι Τζίλενχαλ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη φορώντας ένα κομψό, μαύρο κοστούμι The Row.

Η Κένταλ Τζένερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με Chanel. Η Λόρα Ντερν έφτασε με σκάφος φορώντας Alaïa, λίγες ώρες πριν απονείμει στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον Χρυσό Λέοντα.

Βίκυ Καγιά

Η Ελληνίδα Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα μπλε με στρας σύνολο Armani, αποτελούμενο από αέρινο παντελόνι με το ανάλογο τοπ.

Η Βίκυ Καγιά στο Φεστιβάλ Βενετίας / ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ / EUROKINISSI

Το σύνολο Armani που επέλεξε η Βίκυ Καγιά / ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ / EUROKINISSI

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ, παραδίδοντας μαθήματα μοναδικής κομψότητας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν ντυμένος με ένα κομψό σμόκιν Giorgio Armani ενώ η διάσημη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέλεξε με μια custom δημιουργία Tom Ford διά χειρός Haider Ackermann, συνδυασμένη με πολυτελή κοσμήματα Cartier.

Το μαύρο φόρεμα από μεταξωτό ταφτά ξεχώριζε για τα ασύμμετρα, αιχμηρά πλισέ και τα δομημένα τμήματά του, ενώ οι διαφάνειες από ζορζέτα στα πλαϊνά και η δερμάτινη λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη έδιναν μια μοντέρνα πινελιά στο σύνολο.

Ο Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ / REUTERS/Yara Nardi

Ντυμένοι στα μαύρα ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ / REUTERS/Yara Nardi

Η Αμάλ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και ένα ταιριαστό τσαντάκι από λουστρίνι του οίκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προτίμηση στις αβίαστα κομψές δημιουργίες του Ackermann, σύμφωνα με το RCFA. Την εικόνα της επιμελήθηκε για άλλη μία φορά ο διεθνούς φήμης Έλληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος.

Μάγκι Τζίλενχαλ

Η Αμερικανίδα σκηνοθέτις, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, καθώς και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί της έναρξης φορώντας μια δημιουργία Celine, συνδυασμένη με εντυπωσιακά κοσμήματα.

Η Μάγκι Τζίλενχαλ / REUTERS/Yves Herman

Λόρα Ντερν

Η ηθοποιός, η οποία απένειμε στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα εμφανίστηκε με μια ροζ σατέν δημιουργία Prada, μαύρα χαμηλοτάκουνα παπούτσια και κοσμήματα Cartier.

Η Λόρα Ντερν / REUTERS/Yves Herman

Τζόναθαν Μπέιλι

Ο διάσημος ηθοποιός πόζαρε στους φωτογράφους με σμόκιν Giorgio Armani, ανανεώνοντας αβίαστα το κλασικό ανδρικό στυλ.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι / REUTERS/Yara Nardi

Κλερ Φόι

Η Κλερ Φόι / REUTERS/Yara Nardi

Η Βρετανίδα ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink», στην έναρξη του φεστιβάλ, με δημιουργία Bottega Veneta σε έντονη κόκκινη απόχρωση, δερμάτινα γάντια όπερας και κοσμήματα Swarovski.