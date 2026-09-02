Η παράσταση «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου στο θέατρο Φίλιπ

Η θρυλική ποπ κωμωδία «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης», που αγαπήσαμε ως ταινία, έρχεται ως παράσταση από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο Φίλιπ στην Κυψέλη σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.

Από τις αρχές του Οκτωβρίου, λοιπόν, το ανατρεπτικό έργο θα ανεβαίνει στο θέατρο Φίλιπ, με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Την παράσταση υπογράφει ο Άκης Δήμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης – Φωτεινή Μπαξεβάνη

Σκηνικά: Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Ελένη Κάλτσου

Κουστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου

Creative Agency: Grid Fox

Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά: Αργύρης Αγγέλου Γιώργος Γιαννόπουλος Γιολάντα Καλογεροπούλου Αγγελική Λάμπρη Χρήστος Τριπόδης Σόλων Τσούνης

Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ημέρες και ώρες: Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:15, Σάββατο 18:30 και 21:15 και Κυριακή 19:30.

Δημόσιες σχέσεις και Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Θέατρο ΦΙΛΙΠ Θάσου 11 και Δροσοπούλου, Κυψέλη

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών: «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης