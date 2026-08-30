Το «Αγριόχορτο» έρχεται στο θέατρο Arroyo τον Νοέμβριο

Μετά την μεγάλη επιτυχία της «Κυράς της Ρω» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς συναντά ξανά τον σκηνοθέτη Σταύρο Λίτινα σε μια ποιητική και ατμοσφαιρική συνεργασία. Μαζί δίνουν ραντεβού για την θεατρική παράσταση «Αγριόχορτο», στο θέατρο Arroyo.

Γιάννης Σκαραγκάς και Σταύρο Λίτινα συνεργάζονται με την ερμηνεύτρια Μαριάννα Λαγουρού για αυτή τη μοναδική θεατρική παράσταση που έρχεται τον Νοέμβριο.

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Το Αγριόχορτο είναι η ιστορία ενός πολλά υποσχόμενου κοριτσιού και μιας πολλά υποσχόμενης χώρας που βγήκαν στο κλαρί, όταν στέρεψαν από υποσχέσεις. Η Χαρά είναι το κορίτσι που γεννήθηκε την μέρα που ανακάλυψαν έναν από τους δορυφόρους του Δία. Η καλή της τύχη όμως διαρκεί μέχρι που ερωτεύεται ένα αγόρι που κάνει πιάτσα στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1960.

Μια τρυφερή και σπαρταριστή αλληγορία, για όσους καταφέρνουν να ανθίζουν εκεί που δεν τους σπέρνουν. Μια ατμοσφαιρική εμπειρία για τη ζωή που μας αποκαρδιώνει και την αξιοπρέπεια να πατάς στα πόδια σου και να ονειρεύεσαι.

Από τον Νοέμβριο, στο θέατρο Arroyo στη Μ. Αλεξάνδρου 128 στον Κεραμεικό.

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Σκηνοθεσία: Σταύρος Λίτινας

Με τη Μαριάννα Λαγουρού