Συμβαίνει τώρα:
Πολιτισμός

Το «Αγριόχορτο» έρχεται στο θέατρο Arroyo τον Νοέμβριο

Σε σκηνοθεσία του Σταύρου Λίτινα
Το «Αγριόχορτο» έρχεται στο θέατρο Arroyo τον Νοέμβριο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά την μεγάλη επιτυχία της «Κυράς της Ρω» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς συναντά ξανά τον σκηνοθέτη Σταύρο Λίτινα σε μια ποιητική και ατμοσφαιρική συνεργασία. Μαζί δίνουν ραντεβού για την θεατρική παράσταση «Αγριόχορτο», στο θέατρο Arroyo.

Γιάννης Σκαραγκάς και Σταύρο Λίτινα συνεργάζονται με την ερμηνεύτρια Μαριάννα Λαγουρού για αυτή τη μοναδική θεατρική παράσταση που έρχεται τον Νοέμβριο.

Το Αγριόχορτο είναι η ιστορία ενός πολλά υποσχόμενου κοριτσιού και μιας πολλά υποσχόμενης χώρας που βγήκαν στο κλαρί, όταν στέρεψαν από υποσχέσεις. Η Χαρά είναι το κορίτσι που γεννήθηκε την μέρα που ανακάλυψαν έναν από τους δορυφόρους του Δία. Η καλή της τύχη όμως διαρκεί μέχρι που ερωτεύεται ένα αγόρι που κάνει πιάτσα στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1960.

Μια τρυφερή και σπαρταριστή αλληγορία, για όσους καταφέρνουν να ανθίζουν εκεί που δεν τους σπέρνουν. Μια ατμοσφαιρική εμπειρία για τη ζωή που μας αποκαρδιώνει και την αξιοπρέπεια να πατάς στα πόδια σου και να ονειρεύεσαι.

Από τον Νοέμβριο, στο θέατρο Arroyo στη Μ. Αλεξάνδρου 128 στον Κεραμεικό.

agrioxorto

Σκηνοθεσία: Σταύρος Λίτινας

Με τη Μαριάννα Λαγουρού

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
152
85
72
70
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για Χρήστο Μαρκίδη: «Ήταν ένας πολυδιάστατος δημιουργός, που άφησε το αποτύπωμά του»
«Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει η ανακοίνωση
Κερί
Newsit logo
Newsit logo