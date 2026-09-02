Καβάλα: Νέα σελίδα για τους Φιλίππους – Η Βασιλική Β’ ξαναβρίσκει την μνημειακή της εικόνα

Το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Συγκεκριμένα, στην αποκατάσταση της Βασιλικής Β’ και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας. Τα έργα αποδίδουν έναν περισσότερο προστατευμένο και αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο, ενώ παράλληλα η υλοποίησή τους έφερε στο φως νέα στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας πόλης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στους Φιλίππους στην εκδήλωση απόδοσης των έργων, το απόγευμα της Τρίτης (01.09.2026), υπογράμμισε ότι «η προστασία των μνημείων δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά κυρίως την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές». Όπως τόνισε, «οι αρχαιολογικοί χώροι πρέπει να αναδεικνύονται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να παραδίδονται στις επόμενες γενιές τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν».

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Η υπουργός συνέδεσε μάλιστα αυτή την ευθύνη με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη, σημειώνοντας ότι «οι υποχρεώσεις για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος γίνονται ολοένα μεγαλύτερες». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάγκη ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος, μια ανάγκη που, όπως ανέφερε, πριν από δύο δεκαετίες δε θεωρούταν εξίσου επιτακτική.

Οι Φίλιπποι με διεθνή ακτινοβολία

Η υπουργός επισήμανε ότι οι Φίλιπποι δεν αποτελούν απλώς έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία τους ξεπερνά τα όρια της Περιφέρειας και της ίδιας της χώρας. «Η παρουσία του Αποστόλου Παύλου, η Εγνατία οδός και η συνύπαρξη της ρωμαϊκής αρχαιότητας με την ιστορία του χριστιανισμού συνθέτουν μια μοναδική ταυτότητα. Η ιδιαίτερη αυτή σημασία αποτυπώθηκε και στην απόφαση της UNESCO να εγγράψει το 2016 τον αρχαιολογικό χώρο στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», υπογράμμισε.

Σε αυτό το ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η ολοκλήρωση των νέων παρεμβάσεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. «Σήμερα αποδίδουμε έργα βαρύνουσας σημασίας», σημείωσε η υπουργός, αναφερόμενη στην αποκατάσταση της Βασιλικής Β΄ και στην εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.

Η Βασιλική Β’ ξαναβρίσκει την μνημειακή της εικόνα

Η αποκατάσταση του δυτικού τμήματος της Βασιλικής Β’ επιτρέπει πλέον στον επισκέπτη να αντιληφθεί πολύ πιο καθαρά την είσοδο του ναού και τον νάρθηκα, αλλά και να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το μέγεθος και τον όγκο του επιβλητικού οικοδομήματος.

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Οι επεμβάσεις δεν είχαν μόνο αισθητικό ή αναδεικτικό χαρακτήρα. Ενίσχυσαν την προστασία και τη στατικότητα του μνημείου, τμήματα του οποίου παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν υλικά συμβατά με την ιστορική φυσιογνωμία του. Μεταξύ αυτών ήταν και μαρμάρινοι λίθοι από παλιά λατομεία των Φιλίππων.

Η Βασιλική Β΄ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής στον χώρο των Φιλίππων. Η κατασκευή της τοποθετείται περίπου στον 6ο αιώνα μ.Χ., ενώ η κατάρρευση του κεντρικού τρούλου οδήγησε στην καταστροφή της πριν ολοκληρωθεί ο εσωτερικός διάκοσμος και ουσιαστικά πριν λειτουργήσει ο ναός.