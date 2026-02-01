Η αληθινή δούκισσα της Πλακεντίας «ζωντανεύει» στη σκηνή με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου

Η δούκισσα της Πλακεντίας έμεινε στην ιστορία και μάλιστα μία λεωφόρος στο Χαλάνδρι κι ένα μέγαρο τεσσάρων κτηρίων έχουν το όνομά της. Φέτος, η Μαρία Κίτσου ενώνει τις δυνάμεις της με τον Γιώργο Νανούρη και συστήνει στο θεατρικό κοινό την πραγματική γυναίκα πίσω από την ιστορία.

Η Σοφία ντε Μαρμπουά είναι η διάσημη δούκισσα της Πλακεντίας και η ιστορία της «ζωντανεύει» στο σανίδι, καθώς η ομώνυμη παράσταση, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου και σκηνοθέτη τον Γιώργο Νανούρη ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι ένας αφηγηματικός μονόλογος που ουσιαστικά μας συστήνει αυτή τη γυναίκα. Μέσα από τη γνωριμία με τη Δούκισσα γίνεται και μια μικρή ιστορική αναδρομή σε γεγονότα που αφορούν στην Ελλάδα», δήλωσε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός στο ΑΠΕ.

Η δούκισσα της Πλακεντίας ήταν μία φιλελληνίδα και βαθύπλουτη γυναίκα, η οποία τυπήρξε μία από τις μεγάλες ευεργέτιδες της Ελλάδας, καθώς στήριξε οικονομικά την Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 1821.

«Βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα μας. Αγάπησε την Ελλάδα, έζησε εδώ, έκανε πολλά έργα εδώ και πέθανε εδώ», ανέφερε ακόμα ο Γιώργος Νανούρη.

Αφορμή για τη δημιουργία της παράστασης αποτέλεσε, όπως εξήγησε ο γνωστός σκηνοθέτης, η περιέργεια για το πρόσωπο πίσω από ένα όνομα τόσο γνωστό στους Έλληνες, αλλά ταυτόχρονα τόσο άγνωστο ως προσωπικότητα. Ωστόσο, αυτό που τον συγκλόνισε περισσότερο ήταν η τραγική ιδιωτική πλευρά της ιστορίας της.

«Με παρακίνησε η προσωπική της ιστορία, που έχει σχέση με τον θάνατο της κόρης της, τον οποίο δεν άντεξε. Γι’ αυτό ταρίχευσε το παιδί και ζούσε μαζί με το ταριχευμένο πτώμα δέκα χρόνια», είπε ο Γιώργος Νανούρης.

Επίσης, έχοντας εμπειρία από παραστάσεις μονολόγου, επισημαίνει ότι τέτοιου είδους έργα είναι «πολύ προσωπικά και χειροποίητα» και στηρίζονται πρωτίστως στην ερμηνεία, αφού «είναι ένας άνθρωπος μόνος του πάνω στη σκηνή».

«Τη Μαρία τη γνωρίζω πολλά χρόνια και πάντα ψάχναμε μια αφορμή να συνεργαστούμε. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότητα, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Χρειάζεται ένας ηθοποιός που να μπορεί να περάσει από όλες αυτές τις ψυχολογικές διακυμάνσεις. Η Μαρία μπορεί να το κάνει πολύ φυσικά, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε ακόμα για την πρωταγωνίστρια της παράστασης, Μαρία Κίτσου.

Τέλος, ο Γιώργος Νανούρης ανέφερε πως η Δούκισσα της Πλακεντίας υπήρξε μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Αν και έζησε σχεδόν 200 χρόνια πριν, ήταν «πολύ απελευθερωμένη» και έκανε πράγματα που ακόμη και σήμερα οι κοινωνίες προσπαθούν να κατακτήσουν για τις γυναίκες.

Η παράσταση «Η δούκισσα της Πλακεντίας» έρχεται στο Θέατρο Αριστοτέλειον, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 9 το βράδυ και την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα.