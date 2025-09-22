Η European Profiles ΑΕ στηρίζει την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Ουζμπεκιστάν

Πιο δημοφιλή
1
2
3
Μη χάσετε
1
3
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο έργο του καταξιωμένου δημιουργού με πρωταγωνίστρια τη μούσα του, Έμα Στόουν
Η Αθήνα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού μέρους της περιοδείας με την συναυλία να γίνεται στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου 2026
«Ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι», «Έρωτας στη Βαρκελώνη» και άλλες έξι ταινίες από σήμερα στα σινεμά
Προβάλλεται επίσης σε επανέκδοση και το αθάνατο αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ «Η Λεωφόρος της Δύσης», με Γκλόρια Σουάνσον και Γουίλιαμ Χόλντεν
«Κάνει ιππασία στον παράδεισο»
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ήμασταν τόσο αντίθετοι, όσο οι χαρακτήρες του «The way we were»
«Ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών» έγραψε για τον συμπρωταγωνιστή της στα «Καλύτερά μας χρόνια»
Η σπουδαία ηθοποιός και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία του 1985, «Out of Africa», Μέριλ Στριπ αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό της σε δήλωσή της, αναφέροντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε»
Το αντισυμβατικό ρομάντζο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» του 1973 είναι από τα ωραιότερα όλων των εποχών
Είχαν παίξει σε πέντε ταινίες και τους ένωνε μια φιλία 65 ετών