Η European Profiles ΑΕ στηρίζει την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Ουζμπεκιστάν

Η European Profiles ΑΕ, μέλος του ομίλου BRIGHT, συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων “Μελίνα”.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ανάδειξη της συμβολής των Ελλήνων μεταναστών στην ανάπτυξη του Ουζμπεκιστάν, καθώς και την ενημέρωση του ελληνικού κοινού για την πλούσια ιστορία και τη σύγχρονη πορεία της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημη δεξίωση αφιερωμένη στην 34η επέτειο των ελληνο–ουζμπεκικών σχέσεων ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη». Η έκθεση φιλοδοξεί να διατηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη και να αναδείξει τους δεσμούς φιλίας και ανθρωπιάς ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η European Profiles ΑΕ, με ενεργή παρουσία στο Ουζμπεκιστάν από το 1999, υλοποιεί προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Τράπεζα. Η μακροχρόνια δραστηριοποίησή της στην περιοχή επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο της εταιρείας στη δημιουργία γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν.

Με τη συμμετοχή της στην έκθεση, η European Profiles ΑΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν τον Ελληνισμό και ενισχύουν τις πολιτιστικές και κοινωνικές σχέσεις.