Πολιτισμός

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής στις 13 Μαρτίου

Mαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος
Η Mαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος πρόκειται να εμφανιστούν στο Μέγαρο Μουσικής στις 13 Μαρτίου, στις 20:00, δίνοντας μία μοναδική συναυλία για τους λάτρεις της μουσικής. 

Μια πλειάδα μεγάλων συνθετών και ποιητών έχουν διαμορφώσει, εδώ και χρόνια, το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης και πυξίδα ενός ολόκληρου λαού. Στις 13 Μαρτίου, στην Αίθουσα Αλ. Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής, οι δύο εξέχοντες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ιχνηλατούν αυτό το μοναδικό μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού σε μία, μοναδική και ιδιαίτερη συναυλία με τη συμβολή δύο εξαίρετων μουσικών.

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, του Διονύση Σαββόπουλου, του Μάνου Λοΐζου, του Μιχάλη Γρηγορίου, της Ελένης Καραΐνδρου, του Νίκου Κυπουργού, του Νίκου Ξυδάκη, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, καθώς και νέων τραγουδοποιών, όπως του Θανάση Βούτσα και των Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.

Mαρία Φαραντούρη
Η Mαρία Φαραντούρη

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Την Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο συνοδεύουν: ο κορυφαίος πιανίστας Αχιλλέας Γουάστωρ, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις ενορχηστρώσεις, και ο διεθνής μας φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Θεατρική Διδασκαλία και Φιλική Συμμετοχή: Θεόδωρος Τερζόπουλος (στο έργο “Ο Επιζών”)

Συμμετέχουν: Λυγερή Μητροπούλου, Καλλιόπη Μητροπούλου

Πιάνο: Αχιλλέας Γουάστωρ

Φλάουτο: Στάθης Καραπάνος

Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2026

Ώρα Έναρξης: 20:00

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός ΛΥΚΟΦΩΣ – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
126
82
78
65
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Ποια είναι η ταινία «Sinners» που «σάρωσε» στα Όσκαρ 2026 αποσπώντας 16 υποψηφιότητες
Η ταινία συνδυάζει τον τρόμο με τη μουσική μπλουζ, ενώ παράλληλα πραγματεύεται θέματα όπως η πολιτισμική αφομοίωση, ο ρατσισμός και η δύναμη της μουσικής στην αφροαμερικανική ταυτότητα
Michael B. Jordan
Άμαξες, πολυτελή αυτοκίνητα και έπιπλα ανάμεσα στα 100.000 πολύτιμα αντικείμενα που διασώθηκαν και συντηρήθηκαν στο Τατόι
Η Λίνα Μενδώνη παρουσίασε την αθέατη πλευρά της αποκατάστασης του κτήματος, με τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων αντικειμένων που αφηγούνται δύο αιώνες ιστορίας, λύνοντας τους «γρίφους» κειμηλίων
Βασιλική άμαξα 7
Newsit logo
Newsit logo