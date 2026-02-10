Η Ολίβια Βασιλόπουλος έγινε η μούσα του Δημήτρη Γραμματικογιάννη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, η οποία από φέτος καθιερώθηκε επίσημα από την UNESCO, πραγματοποιήθηκε μία συμβολική φωτογράφιση που συνδέει τη γλώσσα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη βιώσιμη μόδα.

Η φωτογράφιση, που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του eco stylist Δημήτρη Γραμματικογιάννη με τη μούσα του Ολίβια Βασιλόπουλος, παρουσιάστηκε στο site του Ethicalode, συνεχίζοντας τη δημιουργική τους σύμπραξη, με ανάλογες φωτογραφήσεις στο παρελθόν, με οικολογικά μηνύματα και όχι μόνο. Το νέο project, εκφράζει έντονα την οικολογική ανησυχία και συνείδηση, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα παγκοσμίως μέσα από τη δύναμη της μόδας.

Στη φωτογράφιση χρησιμοποιούνται σύμβολα βαθιά συνδεδεμένα με την ελληνική ταυτότητα, όπως η ελιά, καθώς και ενδύματα από Έλληνες σχεδιαστές, αναδεικνύοντας τη σημασία της τοπικότητας και τον καθοριστικό της ρόλο στις σύγχρονες επιλογές που σχετίζονται με την αειφορία και την ηθική κατανάλωση.

Σε τρεις βασικές φωτογραφίες ενσωματώθηκαν στίχοι του βραβευμένου με Νόμπελ ποιητή Οδυσσέα Ελύτη από το εμβληματικό έργο Άξιον Εστί – «Τη Γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική».

Η χειρόγραφη γραμματοσειρά ενισχύει τον ανθρώπινο και βιωματικό χαρακτήρα του νοήματος, ενώ η αποκλειστική χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων παραπέμπει στην τυπογραφική πρακτική της Αρχαίας Ελλάδας, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Η Ελληνίδα ομογενής, γεννημένη στην Αυστραλία, με αξιόλογη καριέρα στο μόντελινγκ σε Ελλάδα και εξωτερικό, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Ξένων Γλωσσών και γνώστρια πέντε γλωσσών, γοήτευσε τον φωτογραφικό φακό του Διονύση Κούτση, σε ένα αποτέλεσμα που αποπνέει αυθεντικό άρωμα Ελλάδας, πολιτισμό και σύγχρονη οικολογική ευαισθησία.

Η μόδα μετατρέπεται σε φορέα πολιτισμού, μνήμης και παγκόσμιας συνείδησης, αποδεικνύοντας πως η ελληνική γλώσσα και ταυτότητα παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες μέσα από σύγχρονες μορφές έκφρασης.