Πολιτισμός

Η Ολίβια Βασιλόπουλος έγινε η μούσα του Δημήτρη Γραμματικογιάννη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Στη φωτογράφιση χρησιμοποιούνται σύμβολα βαθιά συνδεδεμένα με την ελληνική ταυτότητα
Ολίβια Βασιλόπουλος
Η Ολίβια Βασιλόπουλος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, η οποία από φέτος καθιερώθηκε επίσημα από την UNESCO, πραγματοποιήθηκε μία συμβολική φωτογράφιση που συνδέει τη γλώσσα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη βιώσιμη μόδα.

Η φωτογράφιση, που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του eco stylist Δημήτρη Γραμματικογιάννη με τη μούσα του Ολίβια Βασιλόπουλος, παρουσιάστηκε στο site του Ethicalode, συνεχίζοντας τη δημιουργική τους σύμπραξη, με ανάλογες φωτογραφήσεις στο παρελθόν, με οικολογικά μηνύματα και όχι μόνο. Το νέο project, εκφράζει έντονα την οικολογική ανησυχία και συνείδηση, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα παγκοσμίως μέσα από τη δύναμη της μόδας.

Στη φωτογράφιση χρησιμοποιούνται σύμβολα βαθιά συνδεδεμένα με την ελληνική ταυτότητα, όπως η ελιά, καθώς και ενδύματα από Έλληνες σχεδιαστές, αναδεικνύοντας τη σημασία της τοπικότητας και τον καθοριστικό της ρόλο στις σύγχρονες επιλογές που σχετίζονται με την αειφορία και την ηθική κατανάλωση.

Σε τρεις βασικές φωτογραφίες ενσωματώθηκαν στίχοι του βραβευμένου με Νόμπελ ποιητή Οδυσσέα Ελύτη από το εμβληματικό έργο Άξιον Εστί – «Τη Γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική».

Ολίβια Βασιλόπουλος
Η Ολίβια Βασιλόπουλος στη φωτογράφιση

Η χειρόγραφη γραμματοσειρά ενισχύει τον ανθρώπινο και βιωματικό χαρακτήρα του νοήματος, ενώ η αποκλειστική χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων παραπέμπει στην τυπογραφική πρακτική της Αρχαίας Ελλάδας, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Ολίβια Βασιλόπουλος
Ακόμα μία φωτογραφία από την καμπάνια μόδας

Η Ελληνίδα ομογενής, γεννημένη στην Αυστραλία, με αξιόλογη καριέρα στο μόντελινγκ σε Ελλάδα και εξωτερικό, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Ξένων Γλωσσών και γνώστρια πέντε γλωσσών, γοήτευσε τον φωτογραφικό φακό του Διονύση Κούτση, σε ένα αποτέλεσμα που αποπνέει αυθεντικό άρωμα Ελλάδας, πολιτισμό και σύγχρονη οικολογική ευαισθησία.

Η μόδα μετατρέπεται σε φορέα πολιτισμού, μνήμης και παγκόσμιας συνείδησης, αποδεικνύοντας πως η ελληνική γλώσσα και ταυτότητα παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες μέσα από σύγχρονες μορφές έκφρασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
92
71
50
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo