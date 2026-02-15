Η παράσταση «Misery» συνεχίζεται στο θέατρο Άνεσις, με τη Φιλαρέτη Κομνηνού και τον Αναστάση Ροϊλό

Η Happy Productions συνεχίζει να παρουσιάζει στο θέατρο Άνεσις, την παράσταση «Misery», του Στίβεν Κινγκ, σε σκηνοθεσία της Έλενας Καρακούλη.

Η παράσταση, που ανεβαίνει με τη Φιλαρέτη Κομνηνού και τον Αναστάση Ροϊλο, στο θέατρο Άνεσις, είναι βασισμένη στο ομώνυμο best – seller του διάσημου συγγραφέα και στην αξέχαστη κινηματογραφική εκδοχή του. Το έργο ανιχνεύει τα όρια της εξουσίας, της χειραγώγησης και του εγκλεισμού. Μια καθηλωτική ιστορία που εξερευνά σε βάθος τη σκοτεινή πλευρά της δημιουργικότητας και την τοξική αφοσίωση.

Υπόθεση

Ο διάσημος συγγραφέας Πωλ Σέλντον σώζεται από ένα αυτοκινητικό ατύχημα από την “νούμερο ένα θαυμάστριά του”, Άννι Γουιλκς. Ανίκανος να κινηθεί, σταδιακά συνειδητοποιεί πως είναι εγκλωβισμένος σε ένα απομονωμένο σπίτι, στη μέση μιας χιονοθύελλας, από μια διαταραγμένη γυναίκα που δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ποτέ.

Την ιδιόρρυθμη «stalker» Άννι Γουίλκς που κινείται μεταξύ λατρείας και ακραίας βίας και ταυτίζεται με την Μίζερι, ενσαρκώνει η Φιλαρέτη Κομνηνού.

Τον συγγραφέα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο επικίνδυνη παγίδα της ζωής του, υποδύεται ο Αναστάσης Ροϊλός.

Συντελεστές

Με τους Φιλαρέτη Κομνηνού και Αναστάση Ροϊλό

Μαζί τους, στο ρόλο του Σερίφη, ο Ευθύμης Χρήστου

Συγγραφέας: Στίβεν Κινγκ

Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνογραφία: Εύα Μανιδάκη

Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευθύμης Χρήστου

Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα

Βοηθός Ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου

Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Παραστάσεις: Κυριακή 21:00, Δευτέρα 21:00, Τρίτη 20:00

Πρεμιέρα: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά