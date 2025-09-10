Συμβαίνει τώρα:
Η παράσταση «Το μπορντέλο της μαντάμ Ρόζας» επιστρέφει για 3η χρονιά

Η πρεμιέρα των παραστάσεων έχει οριστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
Δανάη Καλοπήτα
Η Δανάη Καλοπήτα

Η παράσταση «Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας» που βασισμένο στο εμβληματικό βιβλίο της Σπεράντζας Βρανά «Το Τίμιο Μπορντέλο» επιστρέφει ξανά ως ένας καθηλωτικός μονόλογος στο θέατρο Αλκμήνη.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει οριστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκμήνη, μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές γεμάτες επιτυχίες, εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Πρόκειται για ένα έργο που έχει συγκινήσει βαθιά όσους την παρακολούθησαν, καθώς αποκαλύπτει με αλήθεια και τρυφερότητα έναν κόσμο που παραμένει στο περιθώριο, και παράλληλα φωτίζει την αξιοπρέπεια και την ψυχή μιας γυναίκας που επιβίωσε.

Η ιστορία

Πίσω από τα κόκκινα φώτα δεν υπάρχει ποτέ μόνο έρωτας. Υπάρχει πόνος. Υπάρχει βία. Υπάρχουν ανομολόγητα βίτσια που χαράζουν ψυχές. Υπάρχουν γυναίκες που γελούν τη μέρα και ματώνουν τη νύχτα. Η Ρηνούλα… μικρό κορίτσι κάποτε. Η Πεπίτα… η πρώτη της ταυτότητα σε ένα σπίτι γεμάτο καπνό και υποσχέσεις. Και η Ρόζα… η Μαντάμ Ρόζα… η γυναίκα που κατάφερε να σταθεί, να γίνει η δική της κυρά. Όχι κυρία. Μαντάμ!

Μέσα από λόγια που τρέμουν σαν φλόγα, η Μαντάμ Ρόζα αφηγείται όσα κρύβουν οι βαριές κουρτίνες. Όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Ένα κρυφό μυστικό που την ακολουθεί. Μνήμες πληρωμένου έρωτα, χέρια που πόνεσαν, βλέμματα που πλήγωσαν, στιγμές που καίνε.
Και μέσα σε όλα αυτά, μια συγκίνηση που σπαράζει. Ένα βλέμμα που ακόμη ψάχνει τη σωτηρία. Μια ψυχή που, παρά τα πάντα, παραμένει κλειδωμένη. Επτασφράγιστη.

Η αφίσα της παράστασης
Η αφίσα της παράστασης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Θεατρική διασκευή: Κώστας Παπαπέτρος

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργης Κοντοπόδης

Μουσική: Άγγελος Ανδρεόπουλος

Τραγούδι “Μυστικό”: Βασιλική Σούτη (στίχοι: Αλέξανδρος Λιακόπουλος)

Φωτογραφίες: Γιώργος Λυμπερόπουλος / Πέτρος Παπαπέτρος/ Θάνος Αγγελης

Στο ρόλο της Ρόζας: Δανάη Καλοπήτα

Παραγωγή: New Duke Productions – Χρίστος Δούκας

Διάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμή εισιτηρίου: 14 € (γενική είσοδος)

