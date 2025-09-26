Η ταινία «Αρκάντια» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα βραβεία Όσκαρ του 2026

Η ταινία «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη επελέγη από το υπουργείο Πολιτισμού ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ.

Η ταινία θα διεκδικήσει το βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 98ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Τα επόμενα βραβεία Όσκαρ θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026.

«Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους, από κινηματογραφικούς φορείς.

Για το έτος 2025 η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/341673/24.07.2025 απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από διεξοδική συζήτηση, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ του κινηματογραφικού έργου Αρκάντια, ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώθηκε ακόμα ότι το υπουργείου μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στα επόμενα βραβεία Όσκαρ.

Υπόθεση

Ένα θανατηφόρο τροχαίο, κρυμμένα μυστικά και απρόσμενες συναντήσεις. Στο μυστηριώδες μπαρ “Αρκάντια”, όλα οδηγούν σε αποκαλύψεις που αλλάζουν τα πάντα.

Συντελεστές

Παραγωγή: Γιώργος Ζώης, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζώης

Σενάριο: Γιώργος Ζώης, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Μουσική: Petar Dundakov

Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Αγγελική Παπούλια, Ελενα Τοπαλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Αστέρης Ρημαγμός, Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Φλομαρία Παπαδάκη, Ελενα Μαυρίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Μπινιάρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Δάφνη Πατακιά

Διάρκεια: 99 λεπτά

Διανομή: Tanweer