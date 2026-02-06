Η θρυλική «Λόλα» ζωντάνεψε στο θέατρο Παλλάς – Όσα έγιναν στην πρεμιέρα της παράστασης

Η πρεμιέρα της παράστασης «Λόλα» του Ηλία Λυμπερόπουλου πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο θέατρο Παλλάς την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, παρουσία εκπροσώπων του δημοσιογραφικού χώρου και γνωστών προσωπικοτήτων του πολιτισμού και των media.

Η σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Σουγάρη πάνω στο εμβληματικό έργο του Ηλία Λυμπερόπουλου, σε συνδυασμό με τις δυνατές ερμηνείες της Έλλης Τρίγγου, του Γιάννη Στάνκογλου και του Γιώργου Γάλλου, κέρδισαν το παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα του κοινού που κατέκλυσε το θέατρο για να δει την παράσταση.

Μετά το τέλος της παράστασης, οι συντελεστές και οι προσκεκλημένοι μεταφέρθηκαν στον εμβληματικό χώρο του Athénée, όπου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο after party της πρεμιέρας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, όπως η επιχειρηματίας Αγάπη Βαρδινογιάννη-Πολίτη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη, οι ηθοποιοί Κατερίνα Διδασκάλου και Στράτος Τζώρτζογλου, καθώς και ο σκηνοθέτης και παραγωγός Γιώργος Βάλαρης.

Η βραδιά στο κέντρο της Αθήνας επισφράγισε την επιτυχημένη έναρξη της παραγωγής, με τις συζητήσεις γύρω από την ιδιαίτερη νουάρ ατμόσφαιρα της παράστασης να μονοπωλούν το ενδιαφέρον και να δίνουν τον τόνο για τη συνέχεια.

Συντελεστές

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Τζεφ Βάγγερ

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Σκηνοθεσία Ζωντανής Κινηματογράφησης / Video Σχεδιασμός: Χρήστος Σουγάρης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Σκηνές Πάλης: Χάρης Γεωργιάδης

Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασμού Βίντεο: Ιγνάτιος Σκανδάλης, Δημήτρης Κλουβάτος

Εικονολήπτες: Γεωργία Αδάμη – Χρήστος Κεκές

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Σπαρού

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας, Στέλλα Παπακωνσταντίνου, Σίλια Κόη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μελίνα Κοντοσφύρη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα Φτούλη

Σύμβουλος Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Βοηθοί στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Θοδωρής Κουρτεσης, Νεφέλη Αδαμίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί παραγωγής: Ιουλια Κουκουζέλη , Πανούτσι Μαργέλλος

Υποστήριξη παραγωγής «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Κατερίνα Λιακοπούλου, Μυρτώ Κατσανεβάκη

Οργάνωση επικοινωνίας, φωτογράφισης και trailer: Καρυοφυλλιά Χατζηλάμπρου

Υπεύθυνη τμήματος εισιτηρίων «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Στέλλα Μαυροειδή

Λογιστήριο «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Γιώργος Αναγνώστου, Δωροθέα Νικολάου , Γιώργος Φραγκολιάς

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαργαρίτα Δρούτσα



Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα.