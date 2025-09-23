Πολιτισμός

Iron Maiden: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων – Οι τιμές και ο τρόπος αγοράς

Στην διάθεση του κόσμου τα «μαγικά» χαρτάκια
Στιγμή από συναυλία των Iron Maiden
Στιγμή από συναυλία των Iron Maiden

Η γενική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (23/5/26) ξεκίνησε, με τα εισιτήρια για το fan club του συγκροτήματος να είναι διαθέσιμα από σήμερα Τρίτη (23/9/25). 

Οι τιμές για τα εισιτήρια των Iron Maiden ξεκινούν από τα 86 ευρώ (φθηνότερα), ενώ το κόστος θα φτάνει τα 178 (ακριβότερα). Τα συγκεκριμένα εισιτήρια αφορούν τις θέσεις στις εξέδρες, καθώς υπάρχουν και ξεχωριστά, για την αρένα στου ΟΑΚΑ, τα οποία θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αντίθεση με τη συναυλία των Metallica, η σκηνή των Iron Maiden δεν θα είναι κυκλική, αλλά παραδοσιακά τοποθετημένη στη μία άκρη του σταδίου, με την αρένα ανοιχτή και τις κερκίδες να αξιοποιούνται σε ποσοστό περίπου 2/3 του χώρου, για την καλύτερη δυνατή ορατότητα.

Προταιρεότητά θα έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο fan club, ενώ σειρά παίρνουν από αύριο Τετάρτη (24/9) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions (η εγγραφή είναι δωρεάν). Μετά θα «ανοίξει» και η γενική προπώληση, η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο (27/9).

Για να μπορέσει κάποιος να αγοράσει εισιτήριο θα πρέπει να κάνει κλικ ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται πως οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από τέσσερα χρόνια με την συναυλία Run For Your Lives Tour. Η περιοδεία έκανε πρεμιέρα τον Μάιο και μια από τις 32 προγραμματισμένες στάσεις είναι προγραμματισμένη και στην χώρα μας. 

