Καπούτ του Άλντο Νικολάι μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στο θέατρο Αλκμήνη

Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί ένα ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι και η παράσταση παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη.

Η παράσταση «Καπούτ» που ανεβαίνει στο θέατρο Αλκμήνη, εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμά Σιδέρη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Χατζημαύρος – Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης, Άννα Παντζέλη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δεύτερα στις 18:15

Διάρκεια: 85 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 14 ευρώ, Φοιτητικό 10 ευρώ, ανέργων 10 ευρώ, ΑΜΕΑ 10 ευρώ