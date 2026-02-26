Συμβαίνει τώρα:
Πολιτισμός

Καπούτ του Άλντο Νικολάι μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στο θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα, στις 18:15
Καπούτ
Ο θίασος της παράστασης «Καπούτ»

Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί ένα ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι και η παράσταση παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη.

Η παράσταση «Καπούτ» που ανεβαίνει στο θέατρο Αλκμήνη, εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμά Σιδέρη

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Χατζημαύρος – Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης, Άννα Παντζέλη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δεύτερα στις 18:15

Διάρκεια: 85 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 14 ευρώ, Φοιτητικό 10 ευρώ, ανέργων 10 ευρώ, ΑΜΕΑ 10 ευρώ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
105
78
74
62
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
ΥΠΠΟ: Αναβαθμίζεται πλήρως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιθάκης
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε πως «Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, κρίθηκαν αναγκαία τα έργα της κτηριακής αναβάθμισης, της βελτίωσης της προσβασιμότητας και της επανέκθεσης της συλλογής του Μουσείου»
Το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ιθάκη
Ελληνιστικό ταφικό μνημείο στη Δράμα με πλούσιες τοιχογραφίες, βούκρανα και ρόδακες, εντυπωσιάζει συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν
Το ταφικό μνημείο θυμίζει στον επισκέπτη ότι η αρχαιότητα δεν είναι απομακρυσμένη, ζει ανάμεσά στους συγχρόνους ανθρώπους, κρυμμένη στα υπόγεια και στις πυλωτές της πόλης
Ελληνιστικό ταφικό μνημείο στη Δράμα
Newsit logo
Newsit logo