Μαίρη Λίντα: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της και η ζωή στο γηροκομείο Αθηνών – «Το βλέπω σαν το σπίτι μου»

Η Μαίρη Λίντα απλή, προσιτή και αριστοκρατική μέχρι το τέλος της ζωής της. Η σπουδαία τραγουδίστρια είχε κερδίσει τους πάντες στο γηροκομείο Αθηνών με την συμπεριφορά της και δήλωνε ευτυχισμένη από την καθημερινότητά της. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κοντά σε φίλους και αγαπημένους συγγενείς που την επισκέπτονταν. Όχι μόνο δεν είχε παράπονο από τις συνθήκες διαβίωσης αλλά δήλωνε ευτυχισμένη.

Η Μαίρη Λίντα ζούσε στο γηροκομείο Αθηνών από το 2018. Επρόκειτο για δική της απόφαση, απολύτως συνειδητή, όπως είχε αναφέρει. Δεν ήθελε να επιβαρύνει την κόρη της. Ήταν η εποχή που είχε υποστεί ένα κάταγμα στο πόδι, που απαιτούσε εξειδικευμένη φροντίδα και αποκατάσταση. Η περιποίηση που έλαβε ήταν εξαιρετική. Η τραγουδίστρια συνήλθε και μπόρεσε να σταθεί και πάλι στα πόδια της.

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Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μαίρης Λίντα εκτός του γηροκομείου Αθηνών πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020 στο Baraonda. Εκείνη την ημέρα, η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού είχε φωτογραφηθεί μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου και τον Γιάννη Μπουρνέλη, σε μία από τις τελευταίες παρουσίες της μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Παρά την απομόνωση εκείνης της χρονιάς, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, άνθρωποι του ιδρύματος μετέφεραν ότι η ίδια δεν έχανε την αισιοδοξία της.

Παρότι είχε απομακρυνθεί από τις νυχτερινές πίστες, η σχέση της με τη μουσική δεν σταμάτησε ποτέ. Στο Γηροκομείο Αθηνών συχνά σιγοτραγουδούσε αγαπημένα της τραγούδια, ενώ συμμετείχε με χαρά στις μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν στον χώρο.

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Άνθρωποι που τη συνάντησαν τα τελευταία χρόνια περιέγραφαν μια γυναίκα πάντα προσεγμένη, ευγενική και χαμογελαστή. Παρά τις δυσκολίες της ηλικίας, η Μαίρη Λίντα παρέμενε προσιτή και αγαπητή, συζητούσε με τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και τους επισκέπτες, ενώ δεν έχανε την ευκαιρία να μιλήσει για την τέχνη που υπηρέτησε σε όλη της τη ζωή.

Σε δηλώσεις της είχε θέσει ξεκάθαρα τη δική της οπτική για τη ζωή εκεί, θέλοντας να σταματήσει τις λανθασμένες εντυπώσεις που συχνά δημιουργούνται για ανθρώπους που φιλοξενούνται σε τέτοιες δομές. «Δεν το βλέπω ως γηροκομείο, αλλά σαν το σπίτι μου. Είναι εξαίρετοι όλοι οι άνθρωποι που μας φροντίζουν. Περνάω υπέροχα και θέλω να το πιστέψετε αυτό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.