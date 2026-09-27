Με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026 βραβεύτηκε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Εξαιρετική διάκριση για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) που απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026 (European Art Museum Award).

Η σημαντική αυτή ευρωπαϊκή διάκριση για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζει τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων. Τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Η τελετή της ανάδειξης και της απονομής του βραβείου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (26.09.2026) στο Αλικάντε της Ισπανίας.

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Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αυτή η σημαντική διάκριση τοποθετεί το ΕΜΣΤ στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μουσειακού χάρτη, αποτελώντας αναγνώριση της καινοτομίας, της πορείας, της επιμελητικής του κατεύθυνσης και του δημόσιου ρόλου που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Το ΕΜΣΤ είχε επιλεγεί στη βραχεία λίστα των έξι μουσείων της Ευρώπης, που διεκδικούσαν το φετινό βραβείο, ανάμεσα σε οργανισμούς διεθνούς ακτινοβολίας, όπως το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, το FENIX Museum of Migration στο Ρότερνταμ και η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας στη Λιουμπλιάνα.

Το βραβείο βασίζεται σε δημοκρατικές και ανθρώπινες αξίες, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχή, η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, η οικοδόμηση της κοινότητας και η βιωσιμότητα. Οι αξίες αυτές αποτελούν κινητήρια δύναμη για νέες μουσειολογικές ιδέες και πρακτικές, ενώ το βραβείο αναδεικνύει νέα πρότυπα και μοντέλα καινοτομίας και αριστείας που επαναπροσδιορίζουν τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης στον 21ο αιώνα.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου παραλαμβάνει το βραβείο / EUROKINISSI

Η βράβευση επισφραγίζει μια περίοδο ουσιαστικής ανανέωσης και διεθνούς εξωστρέφειας του μουσείου, με ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πολιτική, την κοινωνία, την ιστορία, το περιβάλλον και τα ζητήματα που καθορίζουν το παρόν.

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Μέσα σε πέντε χρόνια, το ΕΜΣΤ ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή.

Το ΕΜΣΤ, σε διάλογο με το παρελθόν, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν και το μέλλον, αναδεικνύει και στηρίζει την τέχνη του σήμερα, θέτει κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα στον δημόσιο διάλογο και συμβάλλει στη δημιουργία των βάσεων για μια πιο ανοιχτή, συμπεριληπτική και καλύτερη κοινωνία, προσθέτει το υπουργείο στην ίδια ανακοίνωση.

Η απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μουσείων 2026, αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την χώρα μας, τον πολιτισμό μας, και φυσικά για το ίδιο το ΕΜΣΤ και την διεθνή αναγνώριση της νέας του ταυτότητας, της επιμελητικής του κατεύθυνσης και της θέσης που έχει κατακτήσει στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.