Η παράσταση «Γιοι και κόρες» ανεβαίνει για 2η χρονιά και κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου

Η παράσταση «Γιοι και κόρες», μια από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων ετών, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού, επιστρέφει στην Πλάκα, στο νέο, ανακαινισμένο θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου».

Η παράσταση που θα ανέβει στο θέατρο ΕΛΕΡ για τους ανθρώπους που αγνοήθηκαν από τις επίσημες ιστοριογραφικές πηγές, αλλά προχώρησαν τη ζωή στην Ελλάδα, ξαναφτιάχτηκε με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και με πέντε από τους καλύτερους ηθοποιούς της νέας γενιάς.

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Το κείμενο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;»

Μέσα από τις ζωές τους ξετυλίγεται ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας: από το πρώτο μεταναστευτικό κύμα, τη γερμανική Kατοχή, τον Εμφύλιο, την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το πρώτο lockdown και την πανδημία του covid.

Το «Γιοι και κόρες» πρωτοπαρουσιάσθηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών το 2012. Ακολούθησε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

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Παίχτηκε με τεράστια επιτυχία για δύο χρόνια στα: Bios, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Sarajevo Winter Festival-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, CSS Teatro Stabile-Ουντίνε, Spazio Teatro NO’HMA-Μιλάνο, Λευκωσία.

Πέρυσι παίχτηκε στο Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου και φέτος θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, στο Θέατρο ΕΛΕΡ.

Παραστάσεις του έργου έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, τη Μαδρίτη, σε σχολεία, φυλακές, γηροκομεία και θεατρικές ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Βοσνιακά και Ισπανικά και τιμηθεί με τα: Βραβείο Κουν, Καλύτερου Θεατρικού Έργου 2013-2014 και International Prize Il Teatro Nudo, di Teresa Pomodoro, Milan 2014-2015.