Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης από τον «Μπέκα» στον «Πουαρό» στο «Έγκλημα στο Νείλο» – Μαζί του Μουμούρης, Μουτάφη, Παντούση

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του που στο παρελθόν υποδύθηκε με επιτυχία τον ρόλο του αστυνόμου «Μπέκα» στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA. Φέτος τον χειμώνα πρόκειται να «μεταμορφωθεί» σε ακόμα έναν διάσημο ντετέκτιβ, κρατώντας τον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό στην παράσταση «Έγκλημα στο Νείλο».

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης πρόκειται να ενώσει τις δυνάμεις του με τον σκηνοθέτη της παράστασης, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, αλλά τους συμπρωταγωνιστές του, Μάξιμο Μουμούρη, Ελισάβετ Μουτάφη και Αναστασία Παντούση, καθώς και άλλους ταλαντούχους ηθοποιούς.

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Από τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ο πρώην κινηματογράφος Μπρόντγουαιη της Στοάς Λάλη επανασυστήνεται στο κοινό ως Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη, ένας σύγχρονος θεατρικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών και μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές αίθουσες της Αθήνας.

Σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση του Αντώνη Γαλέου, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Αναστασία Παντούση, η Κατερίνα Μισιχρόνη, ο Ρένος Ρώτας, ο Μενέλαος Χαζαράκης, ο Βαγγέλης Δαούσης, η Χριστίνα Δενδρινού, η Ινώ Πικιώνη και ο Αντώνης Καφετζόπουλος στο ρόλο του του Σέπτιμους Τρόι, επιβιβάζονται στο πολυτελές πλοιάριο που διασχίζει τον Νείλο και ζωντανεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε επιβάτης μπορεί να είναι ύποπτος. Μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, κρυμμένα κίνητρα και σκοτεινά μυστικά, από την αξεπέραστη πένα της Αγκάθα Κρίστι.

Γραμμένο το 1937 και τοποθετημένο στην Αίγυπτο, το «Έγκλημα στο Νείλο» ανήκει στον κύκλο των ιστοριών του Ηρακλή Πουαρό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο πολυδιαβασμένα και πιο αναγνωρίσιμα έργα της «βασίλισσας του μυστηρίου». Πρόκειται για μια ιστορία έρωτα, ζήλιας και προδοσίας, γεννημένη μέσα από τη γοητεία που άσκησαν στην Αγκάθα Κρίστι τα ταξίδια της στην Αίγυπτο και ο ιδιότυπος, κοσμοπολίτικος κόσμος του Νείλου.

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Υπόθεση

Σε μια πολυτελή κρουαζιέρα κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι του μέλιτος μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ένας φόνος συνταράσσει την ηρεμία του πλοίου. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι και κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να αποκρυπτογραφήσει βλέμματα, μισόλογα, αντιφάσεις και σιωπές, προκειμένου να ενώσει τα θραύσματα μιας υπόθεσης που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.

Η νέα σκηνική εκδοχή του Κεν Λούντβιχ δεν αντιμετωπίζει το έργο μόνο ως έναν κλασικό αστυνομικό γρίφο, αλλά ως ένα σύγχρονο θεατρικό θρίλερ με έντονο ρυθμό, χιούμορ, πάθος και σκοτεινό ανθρώπινο βάθος. Ο ίδιος ο Λούντβιχ, μάλιστα, έχει τονίσει ότι η θεατρική διασκευή ενός τέτοιου μυστηρίου οφείλει να κινείται ασταμάτητα προς τα εμπρός, κρατώντας διαρκώς ενεργό το ενδιαφέρον του θεατή. Η εκδοχή του Κεν Λούντβιχ τοποθετεί τον εμβληματικό Πουαρό στο κέντρο της σκηνικής δράσης και, μαζί του, τη χαρά της παρατήρησης, της λογικής, της ανατροπής και της τελικής αποκάλυψης. Εκεί όπου κάθε πρόσωπο είναι ύποπτο και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ο θίασος της παράστασης «Έγκλημα στον Νείλο»

Συντελεστές

Θεατρική διασκευή: Κεν Λούντβιχ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Κινησιολογία: Άννα Μάγκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άρτεμις Δούρου

Βοηθός Σκηνογράφου: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Βοηθοί Συνθέτη: Ιόλη Σιφονιού, Ελένη Κατσικέα

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Social Media: Renegade Media: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διανομή

Ιεροκλής Μιχαηλίδης – Ηρακλής Πουαρό

Ελισάβετ Μουτάφη – Σαλομέ Ότερμπουρν

Μάξιμος Μουμούρης – Συνταγματάρχης Ρέις

Αναστασία Παντούση – Ζακλίν ντε Μπελφόρ

Κατερίνα Μισιχρόνη – Λίνετ Ρίτζγουεϊ

Ρένος Ρώτας – Σάιμον Ντόιλ

Μενέλαος Χαζαράκης – Άτικους Πρέιντ

Βαγγέλης Δαούσης – Ραμσής Πρέιντ

Χριστίνα Δενδρινού – Άνναμπελ Πέντιγκτον

Ινώ Πικιώνη – Ρόζαλι Ότερμπουρν

και στον ρόλο του Σέπτιμους Τρόι ο Αντώνης Καφετζόπουλος

Μουσικοί επί σκηνής:

Γιάννης Αράπης (Κιθάρα), Χρήστος Σπηλιόπουλος (Τρομπόνι), Κώστας Κλάγκος (Μπάσο), Ορφέας Κυριακίδης (Τύμπανα)

Από 4 Δεκεμβρίου Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00