Green Weekend 2026 στο ΚΠΙΣΝ – «Νερό η μεγάλη πρόκληση»: Διήμερο αφύπνισης με εκθέσεις, μουσική και πολλές δράσεις

Το Green Weekend 2026, με κεντρική θεματική το νερό και τίτλο «Νερό: Η μεγάλη πρόκληση», πραγματοποιείται, με ελεύθερη είσοδο, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, ομιλίες, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες, περφόρμανς, εργαστήρια και ξεναγήσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, την κλιματική κρίση, τη λειψυδρία, τα θαλάσσια και ποτάμια οικοσυστήματα, καθώς και τη σύνδεση του νερού με την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος περιλαμβάνει επίσης την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας «Water» του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού φωτογράφου Mustafah Abdulaziz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την έκθεση αρχιτεκτονικών μελετών και εικαστικών έργων «Νερό: η μεγάλη πρόκληση», ένα αφιέρωμα σε ταινίες animation με θέμα το νερό σε συνεργασία με την ASIFA Hellas και το ANIMASYROS, καθώς και συναυλίες των Nicky Kokkoli – Project Amalgam και Richard Hronský.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την περφόρμανς «To Fall with Grace» της Δέσποινας Χαριτωνίδη και την παιδική παράσταση «Τα Νερά» της Ιωάννας Πιατά, να συμμετάσχει σε ξεναγήσεις και εργαστήρια καθώς και να επισκεφθεί το «Open Agora: Περιβάλλον» και το Flower Market.

Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει το νερό, όχι μόνο ως πολύτιμο φυσικό πόρο, αλλά και ως αντικείμενο έρευνας, πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αφετηρία συλλογικής δράσης, και να ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις βιώσιμες λύσεις του μέλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει για τρίτη συνεχή χρονιά το Green Weekend ως Μεγάλος Χορηγός, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του με το ΚΠΙΣΝ, βασικός άξονας της οποίας είναι η λειτουργία του μεγαλύτερου πάρκου ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες βιωματικές δράσεις με επίκεντρο τη δημιουργία, την κίνηση και το περιβάλλον.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Green Weekend 2026 αναλυτικά.

Ομιλίες και Συζητήσεις

Παρουσίαση Μονάδας Περιβάλλοντος ΚΠΙΣΝ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 18.30 – 19.00

Πευκώνας Ξέφωτου, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Στην εναρκτήρια ομιλία του φεστιβάλ, ο Δημήτρης Πρωτοψάλτου, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος του ΚΠΙΣΝ, θα παρουσιάσει την περιβαλλοντική πολιτική, τις δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού, αναδεικνύοντας πως η εμπειρία του ΚΠΙΣΝ αποτελεί τροφή για σκέψη για τα ευρύτερα θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα προγράμματα διαχείρισης νερού του ΚΠΙΣΝ που αποτελούν ένα απτό παράδειγμα για το πώς η υπεύθυνη χρήση του μπορεί να ενσωματωθεί στη λειτουργία ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου.

Green Slams / Σύντομες Τοποθετήσεις

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 19.00 – 20.00

Πευκώνας Ξέφωτου, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μένεγος.

Επιστήμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν σε σύντομες τοποθετήσεις για φλέγοντα ζητήματα όπως η προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού και θεμελιώδους δικαιώματος, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων εν μέσω της κλιματικής κρίσης, η λειψυδρία, τα ακραία υδρομετεωρολογικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις τους στις πόλεις και την αγροτική παραγωγή.

Μέσα από διαφορετικές οπτικές, θα αναδειχθούν καινοτόμες πρακτικές και παραδείγματα από όλη την Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, θα εξεταστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ποτάμια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η ανάγκη ενίσχυσης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και η περιβαλλοντική ιστορία του Σαρωνικού Κόλπου από το παρελθόν έως σήμερα. Τέλος, κεντρικό άξονα των τοποθετήσεων θα αποτελέσει και η σύνδεση του νερού με την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και την κλιματική μετανάστευση.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Θεσμικό πλαίσιο και έννομη προστασία για το νερό

Σοφία Παυλάκη, Δικηγόρος, M.Sc. Δασική και περιβαλλοντική πολιτική, υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο: Από υποδομή νερού σε πρότυπο ολοκληρωμένης αστικής διακυβέρνησης

Στεφανία Γυφτοπούλου, Αρχικτέκτονας & Πολεοδόμος

Γεωργία: Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού – παραγωγικός και κοινωνικός ρόλος

Dr., Dr.h.c. Δημήτριος Μπιλάλης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετοχικό Παρατηρητήριο Πηγών Άνδρου: Επιστήμη & Κοινότητα μαζί για τη Βιωσιμότητα

Όλγα Καραγιάννη, Συντονίστρια ΑΜΚΕ «Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου»

Τι τρέχει με τα εμπόδια στα ποτάμια της Ελλάδας;

Φανοίκος Σακελλαράκης, Επικεφαλής στο Πρόγραμμα για το Νερό, ΜedINA

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Κοινοτικά καθοδηγούμενες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές: στα νερά των Κυκλάδων

Βαγγέλης Παράβας, Βιολόγος, Σύμβουλος Θαλάσσιων Προγραμμάτων, Aegean-Cyclades Preservation Fund (CPF)

Νερό, χιόνι και ακραία υδρομετεωρολογικά φαινόμενα στην Ελλάδα

Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το νερό, η πόλη και η πρόκληση του σχεδιασμού

Θάνος Ανδρίτσος, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, συνιδρυτής της Commonspace Co-op

Εξερευνώντας τον Σαρωνικό Κόλπο: Από τον Κουστώ, στη σύγχρονη Αθήνα και το μέλλον που χτίζουμε.

Νικόλαος Κατσιάρας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Επανεξετάζοντας τη μετανάστευση στην εποχή της κλιματικής κρίσης: Από τις επιπτώσεις των πλημμυρών και των ξηρασιών στον κλιματικό εκτοπισμό προς την Ευρώπη

Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής πολιτικής WWF Ελλάς

Κώστας Βλαχόπουλος, Ερευνητής, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Σε όλες τις ομιλίες θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Εκθέσεις

Έκθεση φωτογραφίας

Mustafah Abdulaziz, Water

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Η Περίμετρος του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί την έκθεση «Water» του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού φωτογράφου Mustafah Abdulaziz.

Η έκθεση αποτελεί μέρος ενός μακρόπνοου φωτογραφικού πρότζεκτ που ο Abdulaziz αναπτύσσει από το 2011 και έχει παρουσιάσει σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο. Μέσα από τον διεισδυτικό φακό του αναδεικνύεται η βαθιά, ζωτική και συχνά εύθραυστη αλληλεπίδραση ανθρώπου και νερού, σε διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες.

Ο Mustafah Abdulaziz γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Το έργο του αποτυπώνει τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Είναι δημιουργός των πολυετών πρότζεκτ «Water» και «Arctic», έχει τιμηθεί με το διεθνούς κύρους βραβείο φωτογραφίας «Leica Oskar Barnack» και έχει υποστηριχθεί από οργανισμούς όπως το National Geographic. Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή μέσα (The New York Times, TIME, Der Spiegel, κ.ά.), ενώ το έργο του έχει παρουσιαστεί σε μουσεία, γκαλερί και δημόσιους χώρους.

Έκθεση Αρχιτεκτονικών Μελετών και Εικαστικών Έργων

Νερό: η μεγάλη πρόκληση

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00 – 21.30

Μεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζεται η έκθεση αρχιτεκτονικών μελετών και εικαστικών έργων που επιλέχθηκαν κατόπιν ανοιχτού καλέσματος σε νέους/ες αρχιτέκτονες/όνισσες, εικαστικούς καλλιτέχνες/ιδες, καθώς και φοιτητές/τριες αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών.

Η μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε το ανοιχτό κάλεσμα- συνολικά κατατέθηκαν 113 προτάσεις, σε ποικιλία format και υλικοτήτων, που σε μεγάλο μέρος τους ήταν αποτέλεσμα εργασίας διατμηματικών ομάδων- αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης στα ζητήματα που αφορούν τους υδάτινους πόρους και ένα αισιόδοξο δείγμα της έμπρακτης συμβολής της νέας γενιάς στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για το μέλλον.

Η έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων που προσεγγίζουν το ερώτημα των σύγχρονων υδάτινων προκλήσεων με μεθοδικότητα, ακρίβεια και πρωτοτυπία, θέτοντας προς συζήτηση κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση και τις κοινωνικές διαστάσεις του νερού και προτείνοντας δημιουργικές απαντήσεις.

Επιμέλεια & Σχεδιασμός Έκθεσης: Θάλεια Μέλισσα (αρχιτεκτόνισσα, σκηνογράφος), Ελένη Σπυριδάκη (αρχιτεκτόνισσα)

Προβολές

Animated Waters: Προβολές ταινιών animation με θέμα το νερό

Σε συνεργασία με την ASIFA Hellas και το Διεθνές Φεστιβάλ ANIMASYROS

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 20:00 – 22:00

Πευκώνας Ξέφωτου, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων (ASIFA Hellas) και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ANIMASYROS, παρουσιάζει ένα επιλεγμένο πρόγραμμα ταινιών animation μικρού μήκους με θέμα το νερό και τίτλο “Animated Waters”. Το πρόγραμμα προσεγγίζει το νερό όχι μόνο ως έναν από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη, αλλά και ως στοιχείο που διαμορφώνει την ανθρώπινη εμπειρία, τη συλλογική μνήμη και τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Οι ταινίες φωτίζουν διαφορετικές όψεις αυτής της σχέσης: η θάλασσα γίνεται τόπος παιχνιδιού, εξερεύνησης και περιπέτειας, αλλά και πεδίο απώλειας, κινδύνου και επιστροφής. Οι ποταμοί, οι λίμνες και τα υδάτινα τοπία προβάλλονται ως χώροι συνύπαρξης ανθρώπων, ζώων και οικοσυστημάτων, ενώ η κλιματική κρίση, η ρύπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση διαπερνούν τις ιστορίες ως αναπόσπαστα στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας.

Παράλληλα, προβάλλεται και η συλλογική ταινία που δημιούργησαν παιδιά στο πλαίσιο μιας σειράς εργαστηρίων animation, τα οποία υλοποιήθηκαν στο ΚΠΙΣΝ τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ως πρόδρομη δράση του Green Weekend, υπό τον συντονισμό των animators Ιωάννας Γιακουμάτου και Μαρίας-Λουκίας Μητράκου.

Το πρόγραμμα των ταινιών:

H μητέρα μου η Θάλασσα / Ασπασία Καζέλη

Mine / Δάφνη Ξουράφη

Heatwave / Φωκίων Ξένος

Save the planet – Save Water / Τάσος Κότσιρας

Watering Hole / Φοίβος Χαλκιόπουλος

Wandering Stories – Ariel / Κλεοπάτρα Κοραή

To παραμύθι του νερού / Νίκος Ραδαίος

SEE THE SEA / Kristīne Zvirbule

H δική μας Αλς – ANIMASYROS Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ανιμέισον για πρώην εξαρτημένα άτομα ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση/ Εκπαιδευτής Μπάμπης Αλεξιάδης

A microplastic Journey – ΑΝΙΜΑSYROS Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ανιμέισον Εφήβων/ Εκπαιδευτής: Φωκίων Ξένος

MedINA | Aoos – Vjosa: Source of Life for Nature and Anthropos / Theodoros Vakrinos Dimitris Gazis, Ioannis Skouras

Η φωνή του Νερού – Ένα ντοκιμαντέρ για τις πηγές και το νερό της Κέας / Υπεύθυνοι κινηματογραφικής εκπαίδευσης: Γιάννα Δεληγιάννη, Χρήστος Πετρόπουλος

Ταινία που δημιούργησαν τα παιδιά που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο ανιμέισον με αφορμή το Green Weekend 2026 / Εκπαιδεύτριες: Ιωάννα Γιακουμάτου, Μαρία – Λουκία Μητράκου

Συναυλίες

Συναυλία σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council

Richard Hronský

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 19.30

Κανάλι

Το SNFCC Youth Council παρουσιάζει τον Richard Hronský, έναν νέο καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στην περιοχή των Δυτικών Καρπαθίων. Συνδυάζοντας παραδοσιακά ποιμενικά πνευστά, όπως η φουγιάρα (fujara), με ηλεκτρονική επεξεργασία και αυτοσχεδιασμό, ο Hronský δημιουργεί ατμοσφαιρικά ηχοτοπία που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, τη νοσταλγία και τη συλλογική περισυλλογή. Στη συναυλία του στο πλαίσιο του Green Weekend συνδυάζει δικές του ηχογραφήσεις πεδίου από ποτάμια της Ελλάδας με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής.

To SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και οργανώνει τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Nicky Kokkoli – Project Amalgam ft Tsilimparis-Haralabous-Oikonomou

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 19.30

Κανάλι

Η σαξοφωνίστρια Νίκη Κοκκόλη παρουσιάζει το Project Amalgam, ένα κουαρτέτο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη τζαζ, τον αυτοσχεδιασμό και τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το Project Amalgam εξερευνά τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών στοιχείων, φέρνοντας κοντά τέσσερις μουσικούς από τη σύγχρονη σκηνή της τζαζ και του αυτοσχεδιασμού σε έναν κοινό δημιουργικό διάλογο.

Η Νίκη Κοκκόλη είναι σαξοφωνίστρια και αυτοσχεδιάστρια, ενεργή στη σύγχρονη τζαζ και πειραματική σκηνή. Η πρακτική της εστιάζει στην εξερεύνηση του ήχου μέσα από το σαξόφωνο, συνδυάζοντας στοιχεία τζαζ, ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και πειραματικής μουσικής. Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες στην Ευρώπη και σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ.

Μουσικοί:

Νίκη Κοκκόλη: σαξόφωνο, fx, samples

Βίκτωρας Τσιλιμπάρης: πλήκτρα

Χάρης Χαραλάμπους: ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Οικονόμου: drums

Περφόρμανς

To Fall with Grace

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 19.00 Πίδακες Νερού, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το To Fall with Grace είναι μια site specific περφόρμανς της Δέσποινας Χαριτωνίδη, με τη συμμετοχή της ομάδας συγχρονισμένης κολύμβησης Naiads, που εξερευνά τις αόρατες επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στα υποβρύχια οικοσυστήματα.

Οι ερμηνεύτριες, εκτοπισμένες από το φυσικό τους περιβάλλον, επιχειρούν να εκτελέσουν στη στεριά μια χορογραφία σχεδιασμένη για το νερό. Η ρευστότητα και η ακρίβεια της συγχρονισμένης κολύμβησης μετατρέπονται σε κινήσεις αδέξιες, αποσπασματικές και επαναλαμβανόμενες, συνθέτοντας μια σωματική γλώσσα ασφυξίας, αποπροσανατολισμού και αδυναμίας επικοινωνίας. Όπως τα ψάρια έξω από το νερό, οι ερμηνεύτριες ενσαρκώνουν τις,

συχνά αόρατες, συνέπειες της οικολογικής διατάραξης. Μεταφράζοντας αυτές τις αθέατες διαταραχές σε μια έντονη σωματική εμπειρία, το To Fall with Grace προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί τους κρυφούς μετασχηματισμούς που συντελούνται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και τη σχέση του ανθρώπου με τα οικοσυστήματα που επηρεάζει.

Παράσταση για παιδιά

Τα Νερά

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00

Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

«Τι γεύση έχουν τα δάκρυα;» Η παράσταση Τα νερά της Ιωάννας Πιατά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα φανταστικό ταξίδι ανάμεσα στη μνήμη, τη φύση και τη συμφιλίωση.

Σε μια ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, η Αναΐς, ένα εσωστρεφές 9χρονο κορίτσι, μετά την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς, ανακαλύπτει ότι δεν κυλάνε δάκρυα από τα μάτια της. Παρέα μ’ ένα παγόνι ξεκινάει ένα ταξίδι σ’ ένα παράλληλο κόσμο στον πυρήνα της γης, που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Εκεί, στα υπόγεια νερά, θα συναντήσει αρχέγονες μορφές, θεότητες άλλων πολιτισμών, θα προσπαθήσει να λύσει τον γρίφο που θα επαναφέρει τη φυσική ροή των νερών της γης και, ταυτόχρονα, να συνδεθεί με τις βαθιές ρίζες της οικογένειάς της.

Συντελεστές

Σύλληψη/Συγγραφή/Σκηνοθεσία: Ιωάννα Πιατά

Μουσική/Ηχητικό περιβάλλον: Γιώργος Ραμαντάνης

Σκηνικά/Κοστούμια: Βασιλική Σουρρή

Επιμέλεια κίνησης: Δήμητρα Μητροπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ελίνα Ρίζου, Δήμητρα Μητροπούλου, Ιωάννα Πιατά

Ζωγραφιές: Ολίβια Ελένη Σίμου, Ελίνα Ρίζου

Φωτογραφίες: Μαρία Ζαρακοβίτη

Green Hub

Ένας χώρος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εξερεύνησης και δημιουργικής συνάντησης.

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 21:00

Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Green Hub στον Πευκώνα, μικροί και μεγάλοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε μια βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στο περιβάλλον, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δημιουργικών δράσεων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν με ευφάνταστο τρόπο τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, να ανταλλάξουν ιδέες και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Τα

προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και καλλιτέχνες, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης όπου η μάθηση γίνεται εμπειρία και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μετατρέπεται σε δράση.

Δράσεις για οικογένειες και παιδιά

Αναζητώντας το αόρατο νερό

Σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

12.00-13.00 Για παιδιά 6-12 ετών

13.00-14.00 Για ενήλικες

Green Hub, Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Στο πλαίσιο του Green Weekend 2026, το ΚΠΙΣΝ εγκαινιάζει μια νέα σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη. Με αφορμή τη φετινή θεματική του Green Weekend, το νερό, το πρώτο εργαστήριο της σειράς εστιάζει στο «κρυμμένο» νερό που υπάρχει παντού γύρω μας, καθώς και στα φυτά που ευδοκιμούν με ελάχιστες ανάγκες σε νερό. Μέσα από δημιουργικές βιωματικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες/χουσες ανακαλύπτουν τις αόρατες χρήσεις του νερού στην καθημερινή ζωή και συζητούν ιδέες και πρακτικές λύσεις για να περιοριστεί η σπατάλη του μέσα από υπεύθυνες επιλογές.

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Οργάνωση Γη

Ο «αόρατος» μικρόκοσμος στο νερό των ποταμών

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 17.00

Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Το μικροφυτοβένθος των ποταμών και συγκεκριμένα τα βενθικά διάτομα ως ένας από τους βασικούς πυλώνες των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων. Ποια είναι τα «μοναδικά» χαρακτηριστικά αυτών των οργανισμών, πού τους συναντάμε, γιατί είναι τόσο σημαντικοί για το οικοσύστημα και πώς αξιοποιούνται;

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

SNFCC Youth Council | Νερό: Μαθαίνουμε, παίζουμε, προστατεύουμε

Σε συνεργασία με τους Προσκόπους Καλλιθέας

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 18.00 – 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για παιδιά 6-12 ετών

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες, οι Πρόσκοποι της Καλλιθέας προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες και τις μικρές επισκέπτριες του ΚΠΙΣΝ να εξερευνήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το νερό και να γνωρίσουν απλούς, καθημερινούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του, με στόχο ένα πιο καθαρό, βιώσιμο και «πράσινο» μέλλον.

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Πρόσκοποι Καλλιθέας

SNFCC Youth Council | Ζωγραφίζοντας με τη φύση

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 18.00 – 21.00

Green Hub, Πευκώνας

Για ενήλικες και παιδιά 3+

Πόσα χρώματα κρύβονται μέσα σε ένα φυτό;

Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ανακαλύπτουν τον κόσμο των φυσικών χρωστικών και πειραματίζονται με τη ζωγραφική πάνω σε ύφασμα, δημιουργώντας τα δικά τους μαντήλια ή τσάντες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά βαφές που προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες. Μέσα από τη διαδικασία, γνωρίζουν τα φυτά και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυσικών χρωμάτων, πολλά από τα οποία προέρχονται από υπολείμματα και zero waste πρακτικές, και ανακαλύπτουν πώς μια παράδοση αιώνων μπορεί να συνδεθεί με μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη προσέγγιση στη δημιουργία.

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Θεοδώρα Ανδρώνη, καλλιτέχνιδα και ιδρύτρια του The Botanical Project

Υποστήριξη εργαστηρίου: Έλενα Ρειζίδου

Δημιουργικά Εργαστήρια από το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ζωγραφική με την τεχνική Ebru

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 12.00 – 14.00 & 18.00 – 20.00

Μουσικός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Μεταξοτυπία

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00 – 14.00 & 18.00 – 20.00

Μουσικός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε δύο ξεχωριστές δράσεις που συνδυάζουν δημιουργικότητα και παιχνίδι.

Στο εργαστήριο ζωγραφικής Ebru, οι συμμετέχοντες/χουσες θα γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνική ζωγραφικής στο νερό, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μοτίβο πάνω σε ένα μικρό γύψινο γλαστράκι. Παράλληλα, στο εργαστήριο μεταξοτυπίας, θα ανακαλύψουν τη διαδικασία της χειροποίητης εκτύπωσης και θα δημιουργήσουν το δικό τους σχέδιο πάνω σε ένα λευκό μαντήλι.

Kids Bike Park powered by ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 11.30 – 14.30

Canal

Για παιδιά 5 – 11 ετών με δικό τους ποδήλατο

Στο Kids Bike Park τα παιδιά θα κάνουν ποδήλατο σε μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή, μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι βασικές αρχές ασφαλούς και υπεύθυνης μετακίνησης.

Ξεναγήσεις

Ακολουθώντας τη διαδρομή του νερού στο ΚΠΙΣΝ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 17.30 – 18.30

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 11.30 – 12.30

Σημείο συνάντησης: Canal

Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Μια ξενάγηση που ακολουθεί τη διαδρομή του νερού στο ΚΠΙΣΝ, από το Κανάλι μέχρι το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, εστιάζοντας στις καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης νερού που εφαρμόζονται για τη φροντίδα του Πάρκου και την προστασία των φυσικών πόρων.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τη Στέλλα Αθανασίου, Αρχιτεκτόνισσα & Υπεύθυνη Τεχνικών Υπηρεσιών στο ΚΠΙΣΝ.

Περίπατος στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Μνήμη και Αισθήσεις

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 18.00

Σημείο συνάντησης: Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Για άτομα 60+

Στο πλαίσιο του Green Weekend 2026, το ΚΠΙΣΝ προσκαλεί όσες και όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τη μνήμη τους σε έναν δημιουργικό και ψυχαγωγικό περίπατο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με έμπνευση από το φυσικό τοπίο και ιδιαίτερη έμφαση στο υδάτινο στοιχείο. Το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα «Περίπατος στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Μνήμη και Αισθήσεις», το οποίο υλοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Athens, αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή της επαφής με τη φύση στη σωματική και ψυχική ευεξία, καθώς και στη διατήρηση της νοητικής λειτουργίας.

Open Agora: Περιβάλλον

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 21:00

Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Με στόχο την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου ως κοινού τόπου συνάντησης, προσβασιμότητας και δημιουργίας, το ΚΠΙΣΝ προσκάλεσε για ακόμη μία χρονιά μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες, εθελοντικές και ακτιβιστικές οργανώσεις να συμμετάσχουν στη διήμερη ανοιχτή αγορά που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Green Weekend. Το Open Agora επιδιώκει να ενισχύσει τις συμμετέχουσες οργανώσεις, δίνοντάς τους ένα βήμα για εξωστρέφεια, ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, αλλά και προωθώντας τη διάδραση και τη συνεργασία. Συμμετέχουν:

Academy of Entrepreneurship

ActionAid Hellas

Beak-on (The Hummingbird Project)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

Global Shapers Community Athens

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ

Ιncommon

MEDASSET – Mediterranean Association to Save the Sea Turtles

YES-Europe Greece

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

Flower Market

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 21:00

Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Μια υπαίθρια αγορά φυτών, μέσα στον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο, περιμένει τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες!

Basil Bar by Pesto Barilla

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00 – 21.00

Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ Green Weekend στο ΚΠΙΣΝ γεμίζει ιταλικό αέρα! Το Basil Bar by Pesto Barilla φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Η Barilla μας καλεί να ταξιδέψουμε γευστικά μέχρι τη Γένοβα και να απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας, δοκιμάζοντας λαχταριστά pestobites με τη μοναδική Pesto alla Genovese, με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμώδη υφή. Οι επισκέπτες/τριες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δωρεάν δείγματα για μοναδικές δοκιμές στο σπίτι.

INFO

Green Weekend

19-20 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Υποστηρικτής Προσβασιμότητας: Κωτσόβολος

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)