Το «Blanche after» έρχεται στο θέατρο Arroyo

Ο Σταύρος Λίτινας σκηνοθετεί την παράσταση «Blanche after», μια νέα σκηνική προσέγγιση στη Blanche DuBois μετά το τέλος του Λεωφορείου ο Πόθος, στο θέατρο Arroyo. Μια ηθοποιός-τραγουδίστρια βρίσκεται μόνη σε έναν χώρο από λευκές κουρτίνες, καθρέφτες, ρούχα και φως. Η παράσταση δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ξανά την ιστορία της Blanche, αλλά να αναμετρηθεί με ό,τι μένει μετά την κατάρρευση: τη μνήμη, την επιθυμία, την απώλεια και την ανάγκη ενός ανθρώπου να ξαναβρεί τη φωνή του.

Μέσα από ένα κείμενο που συνομιλεί με τη μουσική, η Blanche επιστρέφει στις αναμνήσεις της και στα πρόσωπα που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα της. Τα τραγούδια της παράστασης λειτουργούν σαν θραύσματα μνήμης, ενώ ο χώρος μεταμορφώνεται σε έναν εσωτερικό τόπο όπου το πραγματικό και το φανταστικό συναντιούνται στο θέατρο Arroyo. Το «Blanche after» είναι μια παράσταση για τη στιγμή εκείνη που η ανάγκη να εξηγήσεις την ιστορία σου σταματά και μένει μόνο η ανάγκη να την αφήσεις πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες για την παράσταση

Σκηνοθεσία-δραματουργία-κείμενο: Σταύρος Λίτινας

Σκηνικά, κοστούμι, μουσικές επιλογές: Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουσική: Γιώργος Ανδριώτης

Τη Blanche ερμηνεύει η ηθοποιός-τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη

Σάββατο 21:00 – Κυριακή 20:00

Πρεμιέρα 24 Οκτωβρίου ’26 έως 10 Ιανουαρίου ’27

Διάρκεια παράστασης 1.10’