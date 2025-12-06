Συμβαίνει τώρα:
Μια χρωματιστή συγγνώμη: Ένα τρυφερό παραμύθι για παιδιά

Μετά το πρώτο της παραμύθι, που αγκάλιασε με τρυφερότητα τη συναισθηματική νοημοσύνη των μικρών παιδιών, η Ειρήνη Γεωργία Γαλάνη επιστρέφει με μία νέα ιστορία που βάζει στο κέντρο της καρδιάς το πιο απλό – και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο – πράγμα: τη συγγνώμη.

Το βιβλίο “Μια χρωματιστή συγγνώμη” είναι ένα τρυφερό παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας και πραγματεύεται το ευαίσθητο θέμα του σχολικού εκφοβισμού.

Μέσα από μια απλή, ζεστή αφήγηση και ζωηρές εικόνες, τα παιδιά καλούνται να μπουν στη θέση του άλλου, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα και να κατανοήσουν τη σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας. Το βιβλίο ενισχύει τη συναισθηματική νοημοσύνη διδάσκοντας με ευαισθησία πως η ενσυναίσθηση, η καλοσύνη και ο σεβασμός μπορούν να χτίσουν πιο δίκαιες και ασφαλείς σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον.

Ένα πολύχρωμο παραμύθι για το πως μία απλή συγγνώμη μπορεί να φέρει το φως σε μία γκρίζα μέρα και πως η διαφορετικότητα δεν είναι λόγος για απόσταση, αλλά ευκαιρία για αγκαλιά. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του και κάθε συγγνώμη που λέγεται με την καρδιά έχει μέσα της όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

«Ο Νίκος πρέπει να φορέσει γυαλιά. Όταν το πρωτακούει νιώθει άβολα. Πως θα είναι με τα γυαλιά; Πως θα τον αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα παιδιά στην τάξη του; Μια απρόσμενη εξέλιξη όμως τους βοηθά όλους να δουν τα πράγματα με άλλα μάτια».

galani vivlio exofyllo

Η συγγραφέας 

Η Ειρήνη Γεωργία Γαλάνη μένει στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από τη Δράμα. Είναι δημόσιος υπάλληλος και διαπιστευμένη coach του Τμήματος Life Coaching του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

eirini georgia galani

Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της για παιδιά. Από τις εκδόσεις Έναστρον κυκλοφορεί και το πρώτο της βιβλίο με τίτλο, “Φτάνει που θυμάμαι εγώ”.

