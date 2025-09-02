Πολιτισμός

Μουσική Παράσταση «Από τον Κόπολα στον Αλμοδοβάρ, Τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης» – Ιωάννα Σεβοπούλου

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας, 20.30 μ.μ.
Ιωάννα Σεβοπούλου

Ένα μελωδικό ταξίδι σε μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο και τον Ελληνικό κινηματογράφο, με την εξαιρετική φωνή της Ιωάννας Σεβοπούλου και μία ομάδα σπουδαίων μουσικών, με επικεφαλής τον μαέστρο Κωνσταντίνο Παγιάτη.

Οι video art συνθέσεις της παράστασης είναι δημιουργίες του εμπνευσμένου Κωνσταντίνου Γαρίνη. Με την σκηνοθετική μπαγκέτα του Φώτη Πετρίδη, θα ακούσουμε τραγούδια σε πέντε γλώσσες και θα ζήσουμε ξανά την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα που μας γέννησαν αυτές οι ταινίες!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ

VIDEO ART: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΙΝΗΣ

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ / ΔΙΕΥΘ. ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ 6ΜΕΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

