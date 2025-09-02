Μουσική Παράσταση «Από τον Κόπολα στον Αλμοδοβάρ, Τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης» – Ιωάννα Σεβοπούλου

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Ο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποθεώθηκε από το κοινό με 13λεπτο χειροκρότημα στη Βενετία
Η γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας, που διαγωνίζεται για τον περίβλεπτο Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ, αποτελεί μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος τρόμου της Μέρι Σέλεϊ του 1818
Το «#Cancel» (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American) του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland έρχεται σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια
Το έργο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με τον Άκη Σακελλαρίου και την Ξένια Καλογεροπούλου
Το νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη έρχεται στο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη
Το «Hotel Amour», το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει τις...
Η διάσημη «οικία Κοκοβίκου» μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση και μετατροπή του κτιρίου, το οποίο είναι εξαιρετικό δείγμα Αθηναϊκού σπιτιού, σε πολιτιστικό χώρο, ενώ η διάσωσή του συμβάλλει στην ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής
Σε αυτήν την ανανεωμένη εκδοχή του ήρωα, ο Δον Ζουάν γίνεται το απόλυτο σύμβολο της εποχής μας
Μπαμπάδες με ρούμι: Η κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα επιστρέφει για 4η χρονιά στο θέατρο Αλίκη
Η θρυλική παράσταση των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα συνεχίζεται με απίστευτη φόρα για 4η χρονιά, στο θέατρο Αλίκη από την Τετάρτη...
Η γνωστή ερμηνεύτρια σε μία σπάνια μουσική βραδιά