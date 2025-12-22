Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Σουλτάνα»

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του που «ξετυλίγει» μια αληθινή σπαρακτική ιστορία που εκτυλίχθηκε στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου. Πρόκειται για το εικοστό δεύτερο βιβλίο του, το οποίο είναι αποτέλεσμα πολύμηνης και εξονυχιστικής έρευνας, όπως κάνει ο συγγραφέας σε κάθε του βιβλίο.

Μέσα από τα φλογισμένα μάτια της Σουλτάνας, της ηρωίδας του Μένιου Σακελλαρόπουλου πέρασε όλη η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και κατοχή, απελευθέρωση και εμφύλιος, που άφησε τρομερές πληγές στην πατρίδα, προδότες, δωσίλογοι, χούντα, Μεταπολίτευση. Παρά τα δεινά της, η ηρωίδα έγινε λέαινα για να αναστήσει τα παιδιά της και φάρος που σκόρπισε ελπίδα. Είναι η συννεφιασμένη Κυριακή μιας αλύγιστης γυναίκας με το σπάνιο μέταλλο της ηρωίδας.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Εράτυρα Κοζάνης και έχει όλα τα στοιχεία ενός θρίλερ που κόβει την ανάσα!

Η Σουλτάνα, νεαρό κορίτσι με δυο μωράκια, είδε τους Γερμανούς να σκοτώνουν τον άντρα της, τον Κώστα, και τότε αρχίζει ένας αδιανόητος γολγοθάς που θα λύγιζε και τον πιο σκληρό άνθρωπο.

Το οπισθόφυλλο αιχμαλωτίζει αμέσως τον αναγνώστη.

«Είναι κορίτσι και θα τη βγάλουμε Σουλτάνα, που πάει να πει κυρίαρχη!» φώναξε ο Γιώργης πάνω από την κούνια της νεογέννητης κόρης του και κέρασε όλο το χωριό, την Εράτυρα Κοζάνης. Από τα μάτια της Σουλτάνας, δυο φλογισμένα κάρβουνα, πέρασε όλη η Ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μικρασιατική Καταστροφή, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και άγρια γερμανική Κατοχή. Απελευθέρωση και μετά ο τρομερός Εμφύλιος, που πότισε με αίμα τη γη, προδότες, δωσίλογοι, η Χούντα των Συνταγματαρχών, η Μεταπολίτευση, ακόμα και η επέλαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η μοίρα τη σημάδεψε από παιδούλα κι ολάκερη η ζωή της έγινε μια… Συννεφιασμένη Κυριακή. Δεν έζησε ούτε μία χαραυγή. Μόνο πίκρα και πόνο. Οι Γερμανοί σκότωσαν τον πρώτο της άντρα, οι αντάρτες τον δεύτερο, και στα είκοσι επτά της, χήρα με τρία μωρά, έπρεπε να παλέψει με θεούς και δαίμονες. Και τότε ένα τρομερό γεγονός την έκανε να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Εκείνη η μαύρη μοίρα δεν είχε ακόμα τελειώσει μαζί της… Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία μιας γυναίκας φτιαγμένης από το σπάνιο μέταλλο της ηρωίδας, ενός φωτεινού φάρου που σκορπάει ελπίδα».

Στην κεντρική δραματοποιημένη παρουσίαση του βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο μπροστά σε πλήθος κόσμου, ο συγγραφέας επεφύλασσε στο κοινό μια μεγάλη έκπληξη που έκανε τον κόσμο να κλαίει! Εμφανίστηκαν οι δύο κόρες της Σουλτάνας, η Λίτσα και η Ειρήνη, που κι αυτές ξέσπασαν σε κλάματα από τη συγκίνηση!

Αλλά τεράστια ήταν η συγκίνηση και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στον τόπο της ηρωίδας, την Εράτυρα Κοζάνης, σε μια κατάμεστη αίθουσα.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είχε από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του πολύ μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό και ήδη έκανε δεύτερη ανατύπωση που κι αυτή εξαντλείται.

Οι αληθινές ιστορίες όπως αυτή της Σουλτάνας έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος έχει προσφέρει πολλές τέτοιες αληθινές ιστορίες όπως το Πικρό Γάλα (που αναφέρεται στα ορφανοτροφεία της Φρειδερίκης), το Κορίτσι της στάχτης (για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων) αλλά και Τα δεκαέξι γράμματα.

Κι όπως είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ένα θεατρικό δρώμενο με εξαιρετικούς ηθοποιούς, «η ιστορία της Σουλτάνας συγκλονίζει και δίνει σε όλους μας πολλά μηνύματα. Ότι ακόμα κι αν γονατίσει κάποιος, μπορεί να παλέψει με θεούς και δαίμονες και να τα καταφέρει. Και επειδή η ζωή της είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πατρίδας και με συνταρακτικά γεγονότα που έζησε, θεώρησα χρέος τιμής να αναδείξω το πέρασμά της από τη γη».