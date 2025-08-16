Ο Μίλτος Πασχαλίδης ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του στις 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο

Μετά από τρεις διαδοχικές sold out συναυλίες στο θέατρο Βράχων, στο Λυκαβηττό και στο Ηρώδειο, η μεγάλη γιορτή του Μίλτου Πασχαλίδη για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία κορυφώνεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.



Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή, διότι ο Μίλτος Πασχαλίδης γιορτάζει 30 χρόνια προσωπικής δισκογραφίας, 30 χρόνια γεμάτα τραγούδια που έγιναν σύντροφοι ζωής, συνεργασίες-σταθμούς, συναυλίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα και στιγμές που έγραψαν τη δική τους ιστορία.



Στο θέατρο Βράχων, το κοινό τραγούδησε μαζί του τρεις συνεχόμενες βραδιές. Στον Λυκαβηττό, συνέχισε αυτό το οδοιπορικό με τραγούδια που αγαπήθηκαν βαθιά, ιστορίες που χαράχτηκαν στη μνήμη και μια συνολική αποτίμηση τριών δεκαετιών μουσικής διαδρομής. Στο Ηρώδειο, η μουσική του συναντά τον συμφωνικό ήχο, σε μια μοναδική σύμπραξη που δίνει στα τραγούδια του νέα διάσταση.



Η συναυλία στο Κατράκειο είναι η τελευταία ευκαιρία για τον κόσμο να ζήσει από κοντά αυτή τη μεγάλη επετειακή στιγμή. Με τη γνώριμη σκηνική του παρουσία, την ειλικρίνεια και τη δύναμη της φωνής του, ο Μίλτος Πασχαλίδης προσκαλεί το κοινό ξανά σε μια βραδιά συγκίνησης, γιορτής και μουσικής μοιρασιάς – για να κλείσει αυτό το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι καλεσμένοι τραγουδιστές της συναυλίας.

Οι μουσικοί και οι συνεργάτες του

Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις

Πάρις Περυσινάκης: Λύρα – Μαντολίνο

Νίκη Γρανά: Ακορντεόν – Τραγούδι

Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες

Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης: Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης: Φωτισμοί

Παραγωγή: STRAY MUSIC