Ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως στηρίζει το «Μαζί για το παιδί»

Η παράσταση «Λόλα», μια παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού Λυκόφως, που παρουσιάζεται στο θέατρο Παλλάς, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στο «Μαζί για το παιδί». Με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων παρουσίας του οργανισμού στην Ελλάδα, μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού

H παράσταση «Λόλα», που ανεβαίνει στο θέατρο Παλλάς, βασισμένη στο έργο του Ηλία Λυμπερόπουλου και σε διασκευή – σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, προσεγγίζει με σεβασμό την αρχική δημιουργία, προτείνοντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ ανάγνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παράσταση αξιοποιεί θεατρικά ευρήματα και ζωντανή κινηματογράφηση επί σκηνής, διαμορφώνοντας μια ανανεωμένη σκηνική εμπειρία. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γάλλος, πλαισιωμένοι από έναν εξαιρετικό 20μελή θίασο.

Η συγκεκριμένη βραδιά τιμάει το «Μαζί για το παιδί», το οποίο επί τρεις δεκαετίες υλοποιεί προγράμματα και δράσεις με όραμα τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλα τα παιδιά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Τζεφ Βάγγερ

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Σκηνοθεσία Ζωντανής Κινηματογράφησης / Video Σχεδιασμός: Χρήστος Σουγάρης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Σκηνές Πάλης: Χάρης Γεωργιάδης

Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασμού Βίντεο: Ιγνάτιος Σκανδάλης, Δημήτρης Κλουβάτος

Εικονολήπτες: Γεωργία Αδάμη – Χρήστος Κεκές

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολλιούσης

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Σπαρού

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας, Στέλλα Παπακωνσταντίνου, Σίλια Κοη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μελίνα Κοντοσφύρη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα Φτούλη

Σύμβουλος Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Βοηθοί στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Θοδωρής Κουρτεσης, Νεφέλη Αδαμίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί παραγωγής: Ιουλια Κουκουζέλη , Πανούτσι Μαργέλλος

Μάρκετινγκ και δημιουργική υποστήριξη: Κατερίνα Λιακοπούλου, Μυρτώ Κατσανεβάκη

Οργάνωση επικοινωνίας, φωτογράφισης και trailer: Καρυοφυλλιά Χατζηλάμπρου

Υπεύθυνη τμήματος εισιτηρίων «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Στέλλα Μαυροειδή

Λογιστήριο «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Γιώργος Αναγνώστου, Δωροθέα Νικολάου , Γιώργος Φραγκολιάς

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Δημόσιες σχέσεις και Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr, pallastheater.com και στα ταμεία του θεάτρου Παλλάς