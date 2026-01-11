Ο «Ταρτούφος» του Μολιέρου συνεχίζει με επιτυχία το θεατρικό του «ταξίδι» στο Αλκυονίς

Με παράσταση με πρωταγωνιστή το… χιούμορ αλλά και πολλά βαθύτερα μηνύματα ανεβαίνει αυτή τη σεζόν στο θέατρο Αλκυονίς με ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών. Ο λόγος για το έργο «Ταρτούφος» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου.

του Μολιέρου

Η παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Στο σανίδι του θεάτρου Αλκυονίς ανεβαίνουν αγαπημένοι καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Τσορτέκης, η Ιωάννα Παππά, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Βασιλική Τρουφάκου, η Χριστίνα Τσάφου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και πολλοί άλλοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπόθεση

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης…

Πρόκειται για ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Συντελεστές

Στον ρόλο του Ταρτούφου ο Γιάννης Τσορτέκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστούν: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής

Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης

Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική: Γιώργος Μαυρίδης

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος Νίκας

Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη