Ο Τέλειος Φόνος: Tο κλασικό θρίλερ με αγωνία, ανατροπές και ερμηνείες που καθηλώνουν

Το διαχρονικό αριστούργημα του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», ζωντανεύει φέτος στο Θέατρο ELIART σε μία παράσταση γεμάτη σασπένς, ψυχολογικό παιχνίδι και υποδειγματική θεατρική ατμόσφαιρα.

Το θρυλικό θρίλερ, που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην κινηματογραφική ιστορία μέσω της μνημειώδους σκηνοθεσίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ στο «Dial M for Murder», παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη, ο οποίος δίνει στο έργο μία σύγχρονη, σφικτή και ατμοσφαιρική ανάγνωση, γεμάτη ένταση.

Η παράσταση ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο αγωνίας, όπου τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται και όπου η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Η ψυχολογική ένταση και ο ρυθμός της αφήγησης καθηλώνουν το κοινό, δημιουργώντας εκείνο το μοναδικό χιτσκοκικό αίσθημα ότι το έδαφος «φεύγει» κάτω από τα πόδια σου την ώρα που η πλοκή εξελίσσεται.

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν, έναν παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

Τον ρόλο του Τόνι Γουέντις έχει αναλάβει ο Θάνος Καληώρας, σε μια ερμηνεία γεμάτη ένταση, ψυχρότητα και χειριστική γοητεία, ενώ η Αλεξάνδρα Ούστα ενσαρκώνει εξαιρετικά τις διακυμάνσεις της ψυχολογίας της Μάργκο, της γυναίκας που βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν γάμο.

Στον ρόλο του Τσαρλς Σουάν ο Παναγιώτης Κατσίκης, αποκαλύπτοντας τις ρωγμές, αλλά και τα διλήμματα ενός ανθρώπου με βεβαρημένο παρελθόν, ενώ ο Χρήστος Μάντακας ενσαρκώνει με φυσικότητα και λεπτή εσωτερικότητα τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Μαρκ Χάλιντεϊ, που βρίσκεται άθελά του στο επίκεντρο της φονικής ίντριγκας.

Ο ίδιος ο Γιώργος Φρατζεσκάκης ανεβαίνει και στη σκηνή ερμηνεύοντας τον εκπρόσωπο του νόμου με στιβαρότητα και ισορροπία στην εξέλιξη της πλοκής και συμβάλλοντας καθοριστικά στη δραματουργική κορύφωση με τον παρατηρητικό Επιθεωρητή Χάμπαρντ να ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης.

Με ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, ρυθμό που ανεβάζει συνεχώς την ένταση και ερμηνείες που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον, «Ο Τέλειος Φόνος» στο Θέατρο ELIART συστήνεται ανεπιφύλακτα σε όσους αγαπούν το καλό θέατρο, τις ιστορίες μυστηρίου και την κλασική δραματουργία.

Συντελεστές

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Μουσική επιμέλεια: Joniman

Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη

Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

INFO

Θέατρο ELIART

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677

Από 28 Νοεμβρίου

Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εισιτήρια

Προπώληση Εισιτηρίων: More.com

Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο

Early bird: 14 ευρώ